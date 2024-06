Diana Mondino dijo que "la Cancillería estaba en abandono" y ahora comienza la "inserción en el mundo"

Ante embajadores, funcionarios, legisladores, académicos y empresarios, la economista profundizó: "Con valores occidentales y un país abierto a la inmigración, trabajamos para mejorar nuestra reputación internacional y honrar nuestros compromisos".

ministerio de relaciones exteriores.jpg El ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina.

"Es crucial que la Argentina se convierta en un país confiable y que aumente sus exportaciones para asegurar un buen futuro para las próximas generaciones", concluyó Mondino en el predio de La Rural, donde se celebró el aniversario número 46 de la fundación del think tank.

Por su parte, el presidente del CARI, Francisco de Santibañes, destacó que se trata de una institución "independiente y plural que, en los últimos 46 años, ha desempeñado tres roles claves: como centro de reflexión con 30 comisiones de estudio; como institución de la diplomacia argentina; y como lugar de encuentro de la dirigencia interesada en la política exterior y las relaciones internacionales".

"Hemos iniciado un proceso de modernización para incrementar nuestra incidencia y cumplir mejor con nuestra misión. Agradezco el trabajo de los miembros del CARI y el apoyo de las empresas que nos acompañan, lo cual es fundamental para mantener nuestra independencia y seguir adelante con nuestra labor", finalizó.

Entre los asistentes también estuvieron el ministro de Defensa, Luis Petri; el secretario de Educación, Carlos Torrendell; el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el sherpa argentino en el G20, Federico Pinedo; entre otros.

Luis Caputo pidió a los empresarios que apoyen al Gobierno: "No los vamos a defraudar"

Luis Caputo disertó en la apertura de Latam Economic Forum 2024, a donde aprovechó para pedirle a los empresarios que lo escuchaban para que respalden esta gestión. “No tengan miedo de aportar, no los vamos a desilusionar”.

EL Ministro de Economíaaseveró que ese espaldarazo es aún más necesario que la aprobación de la Ley Bases en el Congreso. Se comprometió, como contraparte, a bajar impuestos. E incluso, para disipar dudas, dijo que la Argentina está en “franca recuperación”, y aventuró que ahora hay más críticas sobre el Gobierno porque la oposición “la está empezando a ver” y quiere evitar un período mileísta de ocho años.

En cuanto a los ataque que recibió estos días la gestiosn de Javier Milei, precisamente Sandra Pettovello por el escándalo de los alimentos almacenados, el ministro sostuvo que está “en un pico de motivación” y les adjudicó tres motivos.

Primero nombró el apoyo de la gente. “Constantemente vienen a agradecer, se siente un montón. El agradecimiento es nuestro porque, para los que no nos venimos a dedicar a la política, como todos los del Gobierno, estamos por vocación de servicio, el buen cristiano [diría] ‘a comer merda’, y realmente el apoyo y el agradecimiento de la gente no voy a decir que es caviar porque no me gusta, pero es milanesa con papas fritas. Realmente sentir eso de parte de todos los estratos sociales lo hace gratificante, es una motivación enorme”, comenzó.

lg.jpg Luis Caputo en el Latam Economic Forum.

Como segundo motivo, nombró la personalidad del presidente Javier Milei. “Si no tuviéramos este presidente, con esta personalidad, no estaríamos frente a la oportunidad histórica que tenemos de cambiar el país”, sostuvo Caputo, que elogió “la seguridad” del mandatario, así como también que no duda del rumbo y lo refuerza siempre que tiene oportunidad. “El mérito de estar en el lugar del Presidente y tener el nivel de convicción que él tiene es algo no común. Si hubiera sido común, no estaríamos donde estamos como país”, acotó el funcionario al respecto de su actual jefe político.

En su tercer eje habló sobre los resultados. Comentó que él y su equipo recibieron un “paciente en coma cuatro” y fue ahí que alentó: “La realidad es que estamos en franca recuperación”. “Ver que lo que uno pensó y diagramó se materializa en resultados reconforta mucho y nos hace ser mucho más optimistas de cara al futuro porque creemos que lo peor pasó y que ya hay signos bastante elocuentes de una recuperación”.

Con respecto a la velocidad del repunte, Caputo advirtió que va a depender de dos cuestiones: la Ley Bases y convencer a los empresarios. Incluso al segundo ítem le dio mayor relevancia. “Está muy instalado creer que el cambio tiene que venir del sector público y no es así. Las decisiones individuales de cada uno de ustedes a nivel ciudadano y de empresas hacen toda la diferencia. Estamos brindando las condiciones y las oportunidades para que ese comportamiento ciudadano y empresarial contribuya a que la recuperación sea lo más rápida posible. Lo estamos haciendo con un orden macro que no hubo en décadas y con leyes que les van a permitir regularizar la situación laboral de sus empleados, patrimonial, invertir. Esto es fundamental y es para mí más importante incluso que la ley”, planteó para pedir adhesiones al auditorio.

Que dijo Luis Caputo sobre la movilidad jubilatoria

El funcionario también opinó sobre los diputados que esta madrugada aprobaron una modificacion de la fórmula jubilatoria oficial, fijada por DNU. “Si quisieran hacer cosas como ayer, que generen déficit, la gente se da cuenta. Van a quedar todos registrados, será un tema de tiempo”.

Asimismo, el ministro asumió que “lo máximo” que puede hacer el Gobierno como guiño al mundo empresarial es garantizar el orden macro. “Lamentablemente con el voto no alcanza. Tenemos que lograr convencer a muchos de ustedes que es más que el voto, que apuesten a este modelo porque no los vamos a desilusionar. Si el país arranca, y arrancamos a crecer, cosa que ya está pasando, nosotros vamos a devolver eso en baja de impuestos y vamos a entrar en un círculo virtuoso que no experimentamos en muchísimo tiempo. Estamos cerquísima de eso”, prometió.

Para cerrar, el ministro dijo: “Tenemos que recuperar el orgullo de ser argentinos. Sepan que ustedes pueden contar con nosotros para esto y sepan que nosotros también contamos con ustedes para lograrlo”.