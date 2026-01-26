Dinamarca ofrece 1.200 empleos en español: cómo postularse desde Argentina

La búsqueda está dirigida a distintas áreas con procesos de postulación abiertos a argentinos. Cuáles son los requisitos.

Con un mercado laboral en expansión y altos estándares de calidad de vida, Dinamarca lanzó una convocatoria que incluye 1.200 empleos en español . La iniciativa apunta a cubrir vacantes en sectores estratégicos y se presenta como una opción concreta para quienes residen en Argentina y desean trabajar en el exterior, con requisitos claros y posibilidades reales de inserción laboral.

Además de ofrecer sueldos generosos , el mercado amplió su búsqueda para quienes necesitan estabilidad laboral . Uno de los detalles que más llamó la atención es el requisito de saber hablar en español , un ítem que facilita la tarea para quienes viven en la Argentina .

Para quienes estén interesados, la red de empleo europea llamada Eures creó distintos anuncios, con puestos de trabajo orientados a sectores de tecnología, ingeniería, atención sanitaria , entre otros.

Dependiendo la experiencia de cada persona y los recursos lingüísticos -se valora manejar más de dos idiomas para una correcta adaptación-, Dinamarca plantó bandera y se estableció como una nación con una gran apertura laboral, lo que no solo fortalece el mercado local, sino que expande las fronteras para que personas de todo el mundo puedan aplicar.

El mercado laboral en la nación escandinava experimenta actualmente una fase de alta demanda de perfiles especializados, impulsada principalmente por el cambio demográfico y el liderazgo del país en la transición energética.

Uno de los sectores con más demanda es el sanitario, el cual tiene una mayor urgencia de contratación debido al envejecimiento de la población. Es por eso que las ofertas están orientadas a enfermeros y profesionales de asistencia domiciliaria. Por otra parte, los procesos de modernización y automatización generaron vacantes en el rubro de la construcción, generando así un panorama sólido y variado de vacantes laborales.

Cómo postularse desde Argentina

Para quienes desean probar suerte en otro país, el sitio Eures es el punto de partida ideal para ver y aplicar a las ofertas laborales de Dinamarca, un país en plena expansión que busca diferentes profesionales.

Además de existir ofertas laborales que requieren idioma castellano, se recomienda tener una amplitud y flexibilidad con otras lenguas como el inglés. Otro punto importante que alienta al usuario a ingresar a la página es la creación de alertas para encontrar el trabajo deseado, donde se verá la descripción del empleo y el sueldo ofrecido.

Empleo a futuro: las empresas están desesperadas por cubrir estos 20 puestos de trabajo

La avanzada de la Inteligencia Artificial impacta en el mercado laboral a nivel mundial y, en el caso particular de Estados Unidos, produjo un contraste entre los sectores que se ven reemplazados por este desarrollo tecnológico y - en paralelo- el crecimiento de puestos que quedan vacantes. Es el caso de muchas empresas de salud y transporte que no encuentran personal, incluso con sueldos elevados.

La economía estadounidense se desaceleró luego de la recuperación que había tenido tras la pandemia y empresas como, Walmart, Microsoft Meta y Amazon redujeron la planta de empleados, dejaron de contratar o reemplazaron trabajadores a partir de la incorporación de sistemas automatizados.

Según las cifras de un informe realizado por el sitio especializado en trabajo ZipRecruiter, mientras que los empleadores no alcanzan a contratar la cantidad de enfermeros, conductores de camión, técnicos en climatización y trabajadores de la construcción que son necesarios, hay 7,4 millones de personas permanecen desempleadas.

Salud, logística y oficios técnicos: las áreas más difíciles de cubrir

De acuerdo con el reporte, los sectores más afectados por la dificultad para cubrir las vacantes son aquellos como las áreas de salud, logística y varios oficios técnicos. Los empleadores no encuentran personal calificado para cumplir los roles demandados.

En salud existen más de 202.000 vacantes por la escasez de profesionales con título. También hay una amplia convocatoria para "médicos de familia" que no se alcanza a cubrir.

En cuanto a los oficios calificados y la logística, la falta de trabajadores se convirtió en un obstáculo para el crecimiento de industrias clave. Los puestos más demandados son los de conductores de camión, repartidores, electricistas, técnicos en climatización, trabajadores de la construcción y estilistas. En ese grupo hubo un aumento de entre el 3% y el 12% en las ofertas de empleo.

La falta de recambio generacional debido a que los jóvenes no ingresan a programas de aprendizaje y los profesionales mayores se retiran, derivó en una suerte de cuello de botella en las contrataciones.