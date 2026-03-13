Grave accidente en la Panamericana: un muerto tras chocar contra un camión

La víctima es un motociclista y murió tras chocar contra un camión. Se investigan las causas que desencadenaron el hecho.

Un motociclista murió este viernes a primera hora de la mañana, tras chocar su vehículo contra un camión sobre la Autopista Panamericana , a la altura de la Ruta 197. El tránsito se mantenía restringido en la zona.

El accidente ocurrió en sentido norte en dirección a provincia, a la altura de la Ruta Provincial 197 , en El Talar , partido de Tigre, y provocó el corte de ese ingreso a la autopista. La restricción vehicular en el carril lento generó demoras en la circulación.

Personal de Seguridad Vial de AUSOL permanece en la zona, donde aún se encuentra la motocicleta involucrada en el choque. El cadáver quedó tendido en la vía asfáltica, sobre uno de los ingresos.

Según dio a conocer Infobae, la víctima habría intentado incorporarse a la Panamericana cuando, por causas que se investigan, no advirtió la presencia del camión. Tras el impacto, murió de forma inmediata.

panamericana2

El tránsito también se vio afectado en la misma autovía, pero en sentido a la Capital Federal, ya que el cierre parcial de la vía genera embotellamientos en la zona de Escobar.

Según lo revelado por A24 de acuerdo con los primeros datos de la investigación, la víctima de 73 años circulaba en una moto de colección e intentó girar en U para tomar una salida cercana, cuando fue embestido desde atrás por un camión que circulaba por la misma traza.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la autopista, lo que permitió a los investigadores reconstruir los primeros momentos del accidente.

Testigos y personal de seguridad vial indicaron que el hombre se desplazaba por el carril derecho a baja velocidad antes de intentar la maniobra. En ese momento, al intentar retomar hacia la salida ubicada antes de la Ruta 197, habría sido impactado por el vehículo de mayor porte.

Accidente en la Panamericana

En octubre del 2025, cinco personas murieron como consecuencia de un choque múltiple que involucró a dos camiones y dos vehículos particulares en la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 70 del ramal Campana, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. Tras el impacto, uno de los camiones se incendió, generando una densa columna de humo visible desde varios kilómetros a la redonda.

Según reportaron medios locales como Campana Noticias, el siniestro se originó cuando un camión que circulaba en sentido hacia la provincia se cruzó de carril, provocando que un auto que venía detrás quedara debajo de la unidad. En medio del descontrol, ambos vehículos habrían invadido la mano contraria y colisionado contra otro camión y un segundo automóvil.