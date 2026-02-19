El clima en Neuquén

en vivo Reforma Laboral LA MAÑANA | NEUQUEN - 19 de febrero de 2026 - 14:15

Diputados en VIVO: el tratamiento de la reforma laboral y el apoyo del FMI al Gobierno

El oficialismo cuenta con los votos necesarios para la aprobación del proyecto de ley. Qué pasa si se aprueba este jueves.

La Cámara de Diputados debatirá por horas la reforma laboral 

EN VIVO

En medio del paro nacional realizado por la CGT, este jueves a partir de las 14 horas la Cámara de Diputados dará inicio al debate del proyecto de reforma laboral, impulsado por el gobierno de Javier Milei y que ya obtuvo la media sanción del Senado.

El oficialismo consiguió el dictamen de mayoría con apoyo del Pro, la UCR, el MID, fuerzas provinciales y Sergio Capozzi, de Provincias Unidas. En total hubo cuatro dictámenes de minoría.

Una cadena símbolo de la "esclavitud" para Martín Menem

El diputado kirchnerista Horacio Pietragalla Corti, tomó la palabra a las 15.45 y realizó una breve intervención para expresar su disconformidad con el proyecto de ley de la Reforma Laboral a la que calificó como esclavista. Además, se quejó de que la lista de oradores se limite a 40 integrantes del cuerpo.

“Es una ley que nos retrotrae a la esclavitud, es un retroceso para nuestros derechos laborales y para nuestra consitutcion que defiende por sobre todas las cosas a los trabajadores” indicó y antes de cerrar adelantó: “Le voy a hacer entrega del símbolo de esta ley”. Tras apagar su micrófono, se paró y dirigió al sector que ocupa el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem para entregarle una cadena.

Inmediatamente, Menem se opuso: “A mi no me puede entregar nada” y agregó “es una falta de respeto al reglamento, por favor le pido que lo retiren”. Pero la cadena ya estaba en su escritorio.

Un diputado de Unión por la Patria le llevó una cadena a Martín Menem como "símbolo de la ley"

"En mandrilandia no se respeta el reglamento": la chicana de un diputado de La Libertad Avanza

El diputado libertario de Salta, Carlos Zapata, cruzó a la oposición en medio de un homenaje. "Pongamos orden. En mandrilandia no se respeta el reglamento", dijo, mientras el resto de los legisladores aplaudían y abucheaban su discurso. "Gracias por los aplausos. No soy Bad Bunny", agregó.

"Den la cara y bánquense el debate"

El presidente de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó a la oposición tras dar quórum. "Den la cara y bánquense el debate, caraduras. Se van a arrepentir de lo que está haciendo en esta sesión", expresó luego de que se solicitara la votación del plan de labor parlamentaria.

"Abran la palabra, permitan que el artículo 150 de nuestro reglamento se cumpla a la perfección", lanzó duramente el legislador.

El oficialismo consiguió el quorum y empieza la sesión

Con el apoyo de 130 diputados, el oficialismo consiguió el quorum para iniciar la sesión en Diputados para el tratamiento de la reforma laboral. Se espera un debate maratónico que podría extenderse hasta la madrugada.

Además de los aliados de Pro, la UCR y el MID, colaboraron con el quorum los referentes de los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones) y Raúl Jalil (Catamarca).

El apoyo del FMI a la reforma laboral

En medio del paro general de la CGT para rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno, el FMI defendió la propuesta y afirmó que impulsará la creación de empleo.

“Continúan los esfuerzos para profundizar las reformas estructurales en Argentina. Se han implementado medidas laborales destinadas a reducir la informalidad, pero también, y de suma importancia, a impulsar la creación de empleo. Estas medidas se están debatiendo actualmente en el Congreso”, dijo la vocera del organismo, Julie Kozack.

Y destacó que “Mitigar adecuadamente los costos de transición asociados a estas reformas también será importante para Argentina”.

milei-fmi

Juan Grabois tildó a la reforma laboral de "deshumanizante"

El diputado de Unión por la Patria y dirigente de Patria Grande habló sobre la Reforma Laboral desde la planta industrial de FATE en San Fernando. En diálogo con un móvil de La Nación, indicó que "Argentina necesita una reforma laboral. Pero esta que se está discutiendo ahora mira al mundo por el espejo retrovisor".

"No habla de la telemedicina ni de las energías alternativas. Es decir, no habla de los empleos que se van a crear a partir de la cuarta revolución industrial", sumó el legislador.

juan grabois reforma laboral
Tolosa Paz: "Es una reforma laboral que atrasa 200 años"

La diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, cuestionó el proyecto de ley de Reforma Laboral. En este sentido, hizo referencial al FAL como "el kiosquito que se armó Caputo para sus amigos".

"Trajeron el invento de las AFJP, ahora traen el invento de la cajita feliz sobre la espalda de los jubilados. No lo vamos a permitir", lanzó la diputada por la provincia de Buenos Aires.

Acto seguido, habló sobre la presentación de un dictamen de minoría que "es la contracara de como hay que encarar el problema de la reforma laboral en la Argentina". "Es una reforma laboral que atrasa 200 años", indicó.

tolosa paz reforma laboral
La advertencia de Monteoliva

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, advirtió que las fuerzas de seguridad actuarán si los manifestantes causan disturbios. Así lo expresó la titular de la cartera en su cuenta de X.

Se los digo sin vueltas: marchar en paz es un derecho. La violencia no. El que quiera manifestarse en paz va a poder hacerlo”, escribió Monteoliva en su cuenta oficial de X, en referencia a las múltiples marchas que se desarrollaban en el AMBA.

Para Monteoliva, “el que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias”.

“Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar. Esta Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre. Ley y orden”, finalizó la funcionaria nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleMonteoliva/status/2024491996170121224?s=20&partner=&hide_thread=false
"Es similar al proyecto de reforma laboral que impulsó De la Rúa"

En la previa al inicio de la sesión en la Cámara Baja, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, cuestionó el apuro del Gobierno para sancionar la ley de Reforma Laboral.

"No estamos discutiendo lo que hay que discutir, que es una verdadera modernización laboral", expresó ante los medios. A su vez, remarcó que uno de los artículos más polémicos era el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) "donde hay un desfinanciamiento claro a la ANSES", y propuso en este sentido una baja de impuestos.

"En muchos aspectos esto es similar al proyecto de reforma laboral que impulsó el gobierno de De la Rúa", remarcó el diputado nacional.

Ferraro cuestionó el apuro del Gobierno Nacional en aprobar la Reforma Laboral
Cuáles son los cambios que se realizaron al proyecto para tener su aprobación

El Gobierno decidió retirar el artículo 44 de la ley de reforma laboral, tras la fuerte presión y rechazo de los bloques aliados a la limitación de las licencias médicas que había sido aprobada en el debate en la Cámara de Senadores.

La decisión se tomó en las últimas horas, luego del rechazo que los bloques aliados habían expresado a sancionar la iniciativa sin hacer modificaciones.

Luego de esta quita, el espacio libertario aseguró que no aceptaría más cambios a la Reforma Laboral. No admitirán concesiones sobre el articulado del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) ni tampoco se sumará el pedido de aliados para restituir el artículo que habilita el pago de sueldos en billeteras virtuales.

La Libertad Avanza asegura que tiene más de 130 votos para aprobar la ley en Diputados

El oficialismo tendría los votos para aprobar este jueves la reforma laboral en Diputados tras acceder a la eliminación del artículo que modificaba el régimen de licencias por enfermedad, anticipó Clarín.

Otro de los artículos que generaba cierta tensión era el FAL (Fondo de Asistencia Laboral), aunque desde la cúpula libertaria revelaron que no se modificará ningún aspecto del mismo.

Si se aprueba el proyecto de ley, vuelve a Senado el próximo 27 de febrero.

