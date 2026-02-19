Diputados en VIVO: el tratamiento de la reforma laboral y el apoyo del FMI al Gobierno

Live Blog Post

Una cadena símbolo de la "esclavitud" para Martín Menem

El diputado kirchnerista Horacio Pietragalla Corti, tomó la palabra a las 15.45 y realizó una breve intervención para expresar su disconformidad con el proyecto de ley de la Reforma Laboral a la que calificó como esclavista. Además, se quejó de que la lista de oradores se limite a 40 integrantes del cuerpo.

“Es una ley que nos retrotrae a la esclavitud, es un retroceso para nuestros derechos laborales y para nuestra consitutcion que defiende por sobre todas las cosas a los trabajadores” indicó y antes de cerrar adelantó: “Le voy a hacer entrega del símbolo de esta ley”. Tras apagar su micrófono, se paró y dirigió al sector que ocupa el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem para entregarle una cadena.

Inmediatamente, Menem se opuso: “A mi no me puede entregar nada” y agregó “es una falta de respeto al reglamento, por favor le pido que lo retiren”. Pero la cadena ya estaba en su escritorio.