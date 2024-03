DNU: Manuel Adorni negó una pelea entre Javier Milei y Victoria Villarruel y pidió "responsabilidad" a los senadores

"Quedará en la conciencia de cada senador en votar a favor o en contra de darles más libertades a todos los argentinos. O cargar la responsabilidad de ser los primeros representantes del senado en votar en contra de un DNU en la historia", dijo el portavoz y remarcó que el comunicado fue en contra de la casta política.

milei villarruel.jpg El presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

"En noviembre el pueblo argentino decidió avanzar en un camino nuevo. El 40% de los artículos, que el DNU se debate en el senado, modifican o derogan leyes que se implementaron en los gobiernos de Onganía o Videla", agregó.

"Hacen un mundo, no hay ningún problema entre el presidente y la vicepresidenta, desayuné hoy con el presidente y no hay ningún problema. Las expresiones del algún ministro, son cuestiones de interpretación, ella interpreta que el debate hoy es lo mejor", sostuvo.

El DNU 70/23

Sobre el paso del DNU por el senado, Adorni dijo que "no sabemos como van a votar, no nos inmiscuimos en otro poder". "Hay un plan B y un plan C para cada situación que pueda ocurrir, no somos improvisados, para todo tenemos dos caminos. El norte es una Argentina libre y prospera, en el medio van a pasar cuestiones en las que discutimos con los que destruyeron el país", dijo Adorni.

"Si no se aprueba hoy, sigue vigente", agregó el vocero ante un posible rechazo de los senadores.

Las 30 leyes derogadas que enumeró Javier Milei

Derogación de la Ley de Alquileres.

Derogación de la Ley de Abastecimiento. .

Derogación de la Ley de Góndolas.

Derogación de la Ley del Compre Nacional.

Derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía.

Derogación de la Ley de Promoción Industrial.

Derogación de la Ley de Promoción Comercial.

Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas

Derogación del régimen de sociedades del Estado.

Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización.

Modernización del régimen laboral. Eufemismo para realizar una Rerforma laboral por decreto.

Reforma del Código Aduanero.

Derogación de la Ley de Tierras.

Modificación de la Ley de Manejo del Fuego.

Derogación de las obligaciones que los ingenios azucareros tienen en materia reproducción azucarera.

Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola.

Derogación del sistema nacional del comercio minero y del Banco de Información Minera.

Autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas.

Implementación de la política de cielos abiertos.

Modificación del Código Civil y Comercial.

Modificación del Código Civil y Comercial para garantizar para permitir contratos en moneda extranjera.

Modificación al marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales.

Eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga.

Incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales.

Establecimiento de la receta electrónica.

Modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas para fomentar la competencia y reducir costos.

Modificación de la Ley de Sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas.

Desregulación de los servicios de internet satelital.

Desregulación del sector turístico, "eliminando el monopolio de las agencias de turismo".

Incorporación de herramientas digitales para trámites de los registros automotores.