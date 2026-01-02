Dólar 2026: a qué precio estará los próximos meses, según datos del mercado

Un informe plantea tres escenarios posibles sobre los movimientos que podrá tener la moneda estadounidense a partir del nuevo esquema de bandas sujeto a la inflación .

El mercado ya pone precio al dólar de 2026: a cuánto estará los próximos meses

El mercado financiero ya estima el precio del dólar para los próximos meses a partir del nuevo régimen cambiario y el consecuente desplazamiento de las bandas de flotación entre las que se debe mover la divisa. En este contexto, se prevé que el valor de la moneda estadounidense estará en línea con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, que la inflación será la variable más importante para definir el límite superior de la cotización.

En este panorama, un informe de la consultora GMA Capital expuso que el índice inflacionario será el factor determinante del “techo” cambiario y planteó tres escenarios posibles para el dólar hacia fines de 2026. Las conclusiones surgieron de los datos del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que difunde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) .

En su estudio, los especialistas remarcaron que el techo de la banda podría moverse según "el nivel de nominalidad que alcance la economía" en los próximos meses. Los escenarios son los siguientes:

Escenario base: en enero, la banda se ubicaría alrededor de los $1.565, llegaría a los $1.700 a mitad de año y finalizaría diciembre de 2026 cerca de los $1.915. Se considera el escenario más probable, con una inflación que se aproxime al 24%).

Escenario pesimista: plantea que el dólar se acerque a los $2.000 a fin de año. Es una situación que estiman probable si la desinflación enlentece su marcha y deriva en un ajuste mayor en la banda.

Escenario optimista: con una inflación cercana al 19%, el dólar cerraría el año alrededor de los $1.843. Estiman que podría ocurrir en caso de que se produzca una desaceleración más evidente en el Índice de Precios al Consumidor.

Dólares aregentina El salario mínimo en Argentina, medido en dólares, es menor al de fines de 2001 y representa una caída del 63% respecto de su pico histórico registrado en septiembre de 2011.

Qué aspecto se modifica con el nuevo esquema cambiario

El informe de la consultora también establece una comparación del nuevo régimen cambiario dispuesto por el Ministerio de Economía con el esquema previo de ajuste del 1% mensual. E ese sentido, destacan que el techo del dólar oficial habría tocado los $1.720 a fines de 2026.

En tanto, con el nuevo mecanismo atado al índice inflacionario, el límite superior se ubicaría alrededor de $1.915 en el "escenario pesimista". La diferencia es de más de $190, un valor que demuestra un mayor margen de corrección cambiaria.

Cuál será el rol del Banco Central y qué pasará con las reservas

El Banco Central anunció un programa de acumulación de reservas, que permite la compras de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MULC), aún en circunstancias en que el tipo de cambio se encuentre dentro de la banda fijda.

En este sentido, el sitio RoadShow, especializado en el sector financiero, destaca tres proyecciones oficiales: la primera es que el Banco Central podría comprar hasta 10.000 millones de dólares en 2026, la segunda señala que ese monto podría alcanzar los 17.000 millones si la demanda de pesos crece más rápido y la tercera indica que eso podría suceder "sin recurrir a una esterilización monetaria agresiva".

En tanto, desde el mercado consideran que esta adaptación del esquema cambiario tiene por objetivo "fortalecer reservas sin generar grandes sobresaltos".

Dólar estable: qué factores deben intervenir

