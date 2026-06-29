Dólar colchón: por qué hay que apurar el pago del Impuesto a las Ganancias Simplificado

Una nota de ARCA indica con precisión cuándo rige el principio de exactitud de las declaraciones juradas de los períodos anteriores al 2025

Si una persona hizo la opción de sumarse al nuevo régimen de Impuesto a las Ganancias Simplificado , tiene que saber que la mera adhesión al mismo no los pone a salvo de un a inspección del fisco por sus bienes de períodos anteriores.

Por caso, el exjefe de Gabinete Manuel Adorni recientemente hizo pública su decisión de tributar Ganancias bajo la nueva modalidad. Pero hasta que no pague el impuesto resultante por el período 2025, no va a estar "cubierto" de ser investigado por el 2023, 2024 y períodos anteriores no prescriptos.

Una comunicación interna de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aclaró la situación de las personas que, al igual que Adorni, quieren hacer el paso del régimen general al simplificado de Ganancias. Estas personas no podrán ser investigadas si pagan el impuesto. Hasta ese momento pueden recibir una inspección de ARCA.

Había dudas sobre cuál es el momento en el cual comenzaba a regir la presunción de inocencia y por ello ARCA tuvo que emitir una instrucción a los funcionarios que están en el área de fiscalización.

arca ARCA advirtió que los correos que solicitan pagos por supuestas encomiendas retenidas son falsos.

La nota aclara que el momento preciso en el que rige la presunción de inocencia no es cuando el contribuyente hace su manifestación de adhesión al régimen, sino luego de presentar la documentación y pagar el impuesto resultante.

"En el marco de lo dispuesto por el Capítulo III de la Ley N° 27.799 y por el Anexo del Decreto N°93/2026, reglamentario de dicho capítulo, corresponde establecer pautas aplicables a las órdenes de intervención y verificaciones referidas a períodos anteriores al período fiscal base, entendiendo como tal al definido en dicha reglamentación (2025 en este caso", señala la nota de ARCA.

El texto indica que "asimismo, se ha tomado conocimiento del tratamiento parlamentario de un proyecto modificatorio de la Ley N° 27.799, cuyo contenido podría incidir en el proyecto de Instrucción General actualmente en curso. En razón de ello, resulta necesario fijar criterios operativos específicos para este período de transición, hasta tanto se apruebe la eventual modificación legal".

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Cuándo ARCA va a desestimar la fiscalización

"Sobre el particular, cabe recordar que, conforme las normas mencionadas, la presunción de exactitud opera respecto del contribuyente a partir de la presentación de la declaración jurada correspondiente a la modalidad simplificada del Impuesto a las Ganancias y, de corresponder, de la efectivización del pago en término", añade la nota.

En ese sentido, el organismo indica que "en consecuencia, para los casos SEFI y Verifica de carga centralizada correspondientes a los períodos fiscales 2024 y anteriores —y como criterio sugerido para aquellos seleccionados en el ámbito jurisdiccional—, deberá verificarse, con carácter previo al inicio de cada cargo, si el contribuyente presentó la declaración jurada simplificada F. 2711 correspondiente al período fiscal 2025, en su carácter de período base".

"De constatarse la presentación de la declaración jurada simplificada antes del inicio formal de la acción y, cuando corresponda, el pago respectivo, el caso deberá ser desestimado por resultar aplicable la presunción de exactitud prevista en el artículo 40 de la ley", precisa la ley.