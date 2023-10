Dólar turista vs. dólar libre: ¿qué conviene más?

En consecuencia, este dólar turista es un 18,1% más económico que el dólar libre y también más accesible que el dólar MEP, que se encuentra en 725 pesos con la intervención del Banco Central, y que el "contado con liquidación" para la exteriorización de divisas, que se sitúa en los 840 pesos a través de acciones y Cedear.

dólar ¿El dólar turista es mejor que el dólar blue?

Además, el dólar turista se acerca al dólar "ahorro" o "solidario", que es la opción más económica en todos los segmentos del mercado, con un promedio de 642 pesos en los bancos y una carga tributaria total del 75 por ciento.

Es importante destacar que, debido a la alta inflación que afecta a la economía argentina, que podría llegar al 140% anual en septiembre, el dólar turista ha experimentado un aumento del 143,3% en comparación con los 271,58 pesos del 3 de octubre del año anterior. Este aumento de precio parece justificado si se considera que el dólar "blue" ha aumentado un 183,5% desde los 284 pesos del 3 de octubre del año pasado.

Además, viajar al extranjero ofrece un beneficio adicional debido al aumento de los costos internos del turismo en el país, impulsado por el programa PreViaje, que reintegra el 50% del costo del viaje entre el 29 de septiembre y el 17 de octubre.

Es importante mencionar que los contribuyentes que pagan Impuesto a las Ganancias pueden deducir el 45% en sus declaraciones anuales realizadas a través del formulario web 572. Aquellos que no están inscritos en este impuesto deben esperar el período específico establecido por la AFIP para solicitar la devolución a través de un depósito bancario.

Balance cambiario del Banco Central

Según el último Balance Cambiario del Banco Central, los egresos brutos por "Viajes y pasajes" disminuyeron en 67 millones de dólares (un 8%) en agosto, aunque aún alcanzaron la cifra significativa de 728 millones de dólares.

Por otro lado, los ingresos brutos por viajes y pasajes alcanzaron los 180 millones de dólares en agosto, lo que representa un aumento del 378% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este incremento se debe a la exclusión de la liquidación en el mercado de cambios de los fondos provenientes de tarjetas de no residentes, pagos por servicios turísticos contratados por no residentes y pagos por servicios de transporte de pasajeros no residentes, según lo establecido en la Comunicación "A" 7630 del 3 de noviembre de 2022. Esto permite a los receptores aplicar un tipo de cambio más favorable a los consumos con tarjeta en el país por parte de turistas no residentes.

En resumen, el déficit por turismo, calculado al restar los egresos por turismo emisivo de los ingresos por turismo receptivo, alcanzó los 548 millones de dólares en agosto, y en el acumulado de los últimos doce meses, el déficit sectorial ascendió a un total de 6.237 millones de dólares.