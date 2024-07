Dolor en Santa Cruz: murió el estibador que fue aplastado por la tapa de un barco pesquero

Según informaron sus familiares a La Opinión Zona Norte, el trabajador que cumplía tareas en la boca de bodega del buque quedó gravemente herido debajo de una pieza que pesa más de media tonelada.

Difícil decisión en el hospital

Un compañero de trabajo, en tanto, detalló que como consecuencia del terrible accidente, Diógenes sufrió “tres paros cardíacos y daños irreversibles en su cuerpo” y que finalmente, con todo el dolor, sus hijos debieron tomar una durísima decisión.

“Lamentablemente, a las 2:15 de la madrugada falleció. Lo tuvieron que desconectar porque su cerebro estaba muerto, así que no respondía”, explicó el estibador sobre la determinación familiar ante una situación que los médicos explicaron que ya no tenía vuelta atrás.

Dolor1.jpg Familiares de Diógenes en la puerta del hospital zonal de Caleta Olivia, en Santa Cruz. La Opinion Zona Norte

En representación de la familia, el hombre también dijo que los hijos de Diógenes esperaban que la Justicia agilizara la autopsia para poder sepultar a su papá y “que descanse en paz”. “No quieren el cuerpo pase más de un día acá”, explicó.

“Le pedimos a la jueza Marta Yañez que por favor se ponga la mano en el corazón por la familia, por la hija más que nada y los hijos. Que agilice el trámite para que rápidamente se realice la autopsia y el viejito pueda ser sepultado como corresponde y en paz”, agregó el trabajador portuario.

También explicó que la empresa que opera el barco del accidente “se tiene que hacer cargo del sepelio y todas esas cosas que sabemos que no es nada barato". Y celebró que "gracias a Dios le respondieron a los hijos y se están comportando con todas esas cosas”.

La Justicia de Santa Cruz tiene un video del accidente

De todos modos, el vocero de la familia aclaró que “ya está hecha la presentación judicial, desde el primer día del accidente, con una denuncia judicial presentada por un abogado”, porque los hijos de Gutiérrez quieren que se evalúen las responsabilidades en torno al accidente que le costó la vida a su padre. Incluso, el hombre indicó que se entregó un video que registra el accidente.

En las horas posteriores a la tragedia, Ramón Videla, referente de los estibadores del puerto de Caleta, había denunciado que la tapa del buque en el que trabajaba Diógenes no cumplía con las medidas de seguridad necesarias, e indicó que “debería haber sido asegurada con una cadena y grilletes”.

En cambio, explicó que la compuerta solo estaba atada con un cabo, que se cortó al no soportar el peso, "probablemente" debido también a las condiciones climáticas adversas, especialmente por el fuerte viento que se registraba en el puerto.

Acciente en un puerto de Santa Cruz Los trabajadores piden colaboración a las empresas para disponer de una ambulancia en el puerto de Caleta Olivia.

“No quiero que pase más esto. No quiero que a ningún compañero le pase esto. No puede ser que no tengamos ambulancia”, se había quejado horas después del incidente Mario, uno de los hijos del estibador ahora fallecido, en declaraciones a Canal 2.

En ese momento, trascendió que trabajadores del puerto debieron ir a buscar a la ambulancia en un remís, porque se demoró demasiado su llegada.

Los reclamos de los trabajadores por las condiciones de seguridad de sus tareas en el puerto de Caleta Olivia se repiten t ahora informaron que pedirán colaboración a las operadoras de la terminal para que se pueda adquirir un móvil de emergencias médicas que esté en forma permanente en el lugar.