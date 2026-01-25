Dos hermanos argentinos rescataron a una familia en Punta del Este tras el vuelco de una lancha

Tienen 15 y 21 años y actuaron con rapidez para asistir a los siete tripulantes, entre ellos una bebé de dos años.

Dos hermanos argentinos, Dante y Santino Puddu , de 21 y 15 años , protagonizaron un rescate en aguas de Punta del Este que evitó una tragedia. Fue el jueves por la tarde, cuando detectaron una situación de emergencia mientras practicaban con sus motos de agua en la zona de Boca Grande , a metros de la escollera del puerto.

Según confirmó la Armada Nacional del Uruguay al diario La Nación, el accidente fue reportado a las 18:00 y tuvo como protagonistas a siete tripulantes uruguayos , incluidos dos menores de 14 y 2 años , que navegaban en una lancha que había partido desde la parada 8 de la playa Mansa.

La embarcación se dio vuelta por causas que aún no fueron esclarecidas. En el video registrado por una cámara instalada en el casco de Dante Puddu se observa cómo los hermanos se acercan con rapidez a la zona, mientras una mujer con chaleco pide auxilio agitando los brazos.

RESCATE PUNTA DEL ESTE

“Me acerco a la señora, la engancho y se sube al jet conmigo”, relató Dante, quien explicó que al ver el movimiento inusual en el agua se dio cuenta de que algo no estaba bien. “Llamé a otra lancha que estaba pasando para que nos ayudara y logramos subirla después de un tiempo, cuando nos tiraron un flotador”, detalló.

La bebé, la prioridad del rescate

Uno de los momentos más críticos se vivió al detectar que entre los tripulantes había una niña pequeña. “Estaba con un brazo la madre agarrada del motor de la lancha dada vuelta y con el otro sostenía a la bebé”, dijo Dante. La menor de dos años fue subida a otra embarcación que colaboró con el rescate.

En paralelo, su hermano Santino asistió a una adolescente de 14 años. “Por suerte salió todo bien. Intenté tranquilizar a la señora. Fue una experiencia bastante loca”, describió el joven, que anda en jet ski desde los 9 años. “Mi hermano hizo todo impecable también”, agregó.

Los tripulantes rescatados fueron trasladados al Hospital Cantegril. Dos adultos fueron asistidos por un cuadro de shock, pero fueron dados de alta a las pocas horas. La embarcación quedó bajo custodia.

El operativo fue registrado por la cámara que Dante lleva habitualmente en el casco cuando navega en moto de agua. El video se viralizó a través de redes sociales, donde fue compartido por Daniel Puddu, padre de los jóvenes, quien destacó la reacción de sus hijos: “Gracias a Dios pudieron ayudar y rescatar a los que estaban más lejos”, escribió en X (ex Twitter).

Las imágenes muestran cómo los jóvenes se aproximan a la familia, ayudan a subir a una mujer al jet ski y la trasladan hasta una embarcación de mayor porte. “A la nena, por favor, la nena”, se la escucha decir con desesperación. Uno de los hermanos intenta tranquilizarla: “Tranqui, ya están todos arriba de la lancha. No te hagas problema que ya vienen”.

Otro rescate protagonizado por un argentino

El episodio se suma a otro operativo de rescate registrado en la costa esteña esta semana. El viernes 23 de enero por la mañana fue encontrado Daniel Crisci, un argentino de 58 años que había desaparecido con su moto de agua el día anterior.

La Prefectura uruguaya informó que Crisci se había desorientado luego de sufrir un problema mecánico en alta mar. Fue hallado por la vigilancia de la Armada y remolcado hasta el puerto en buen estado de salud, aunque se negó a recibir atención médica.