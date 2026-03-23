El crimen de un hombre afuera de un bar quedó grabado: hay cuatro patovicas detenidos

El violento episodio ocurrió cuando la víctima fatal había ido a celebrar con su hijo el nacimiento de su nieto. Las impactantes imágenes.

Gran conmoción se vivió este fin de semana, cuando se confirmó la muerte de un hombre de 51 años en la puerta de un bar. Cámaras de seguridad y declaraciones de testigos llevaron a la detención de cuatro patovicas que lo golpearon.

La víctima fatal fue identificada como Alexis Óscar Rogers, quien había salido junto a su hijo y otro hombre para festejar el nacimiento de su nieto. La justicia por estar horas investiga las circunstancias de su muerte.

Todo ocurrió en San Miguel, provincia de Buenos Aires. Según precisaron fuentes policiales, varias personas contaron que todo empezó cuando los guardias le negaron la entrada a la víctima, al local ubicado en la esquina de Las Heras y Paunero porque ya estaban cerrando.

En ese momento se inició una discusión con el personal de seguridad privada, que derivó en una pelea en la vereda.

El video del brutal crimen afuera del boliche

Las imágenes de una cámara de seguridad muestran este brutal episodio. Los policías hallaron el cuerpo de la víctima en la esquina del local y el boliche con las puertas cerradas.

Tras la agresión, el hombre cayó al suelo y murió en el lugar, ante la conmoción de quienes estaban presentes en la zona. El episodio dejó expuesta una escena habitual de la noche, pero con un desenlace fatal.

El video del crimen en la puerta de un boliche de San Miguel

El informe preliminar realizado sobre el cuerpo determinó que la muerte podría haber sido producto de una asfixia mecánica, un dato clave que orienta la investigación y que agrava la situación de los involucrados.

Cuatro patovicas detenidos y la clausura del local

El lugar fue clausurado, mientras la fiscal Lorena Carpovich investiga el homicidio y pidió el secuestro del sistema de videovigilancia (DVR) y los teléfonos celulares de los involucrados.

Se dispuso además la detención de cuatro patovicas del local nocturno, señalados como responsables del homicidio. Los detenidos fueron identificados como Horacio Ariel García (49), Kevin Iván Hostar (22), Roberto Muñoz (36) y Pablo Francisco Urquiza (50).

detenidos crimen tucuman

También fueron identificados otros trabajadores y el dueño del local. Por el momento, la fiscalía sigue reuniendo pruebas para determinar el grado de responsabilidad de cada uno en la muerte del hombre.

Quién era el hombre asesinado por patovicas en un bar de San Miguel

Alexis Oscar "Pipa" Rogers era técnico escénico y vecino de la zona. El motivo que llevó a Rogers al local fue el nacimiento de su nieto el día anterior, una alegría que compartió con amigos y familiares.

Era afiliado al Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos (SATE), desde donde lo despidieron con un mensaje en redes sociales que reflejó el afecto y la consternación de sus colegas. En el mensaje, la Comisión Directiva destacó: "Luchaste por el sueño colectivo como pocos lo hacen".

muerte bar

Se había graduado recientemente del secundario a través del programa FinEs, Rogers se dedicaba a los servicios relacionados a la producción de espectáculos teatrales y musicales, entre ellos el diseño y manejo de escenografía, montaje de iluminación y sonido. En sus redes sociales, Pipa se presentaba como peronista y fanático de River Plate.