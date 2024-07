El dólar blue bajó por segunda rueda consecutiva: a cuánto cerró este martes

La brecha cambiaria cayó al 52,14% comparándose contra un dólar mayorista que hoy avanzó cincuenta centavos para finalizar la jornada en $923,50.

En tanto, los dólares financieros también buscan su nueva zona y acumulan caídas mayores a los cien pesos en cada una de sus variantes. En principio la estrategia del Gobierno parece haber sido exitosa para achicar la brecha, no así con el rendimiento de bonos y acciones.

El dólar MEP cayó unos $28,57 o -2,19% hasta los $1.278,97 mientras que el Contado con Liquidación lo hizo en $20,98 o -1,61% hasta los $1.285,99.

Para el caso de las cotizaciones financieras, la breca cambiaria quedó ubicada por debajo del 40%. En tanto, el valor del billete en el Banco Nación es de $941 y en el promedio de los bancos es de $960,89.

El Banco Central vendió tres millones de dólares

El Banco cortó una racha compradora de cinco ruedas y hoy vendió 3 millones de dólares en el mercado. En una rueda que tuvo un volumen operado de US$201,63 millones, la autoridad monetaria tuvo que asistir la demanda de importadores.

De esta forma en el mes acumula compras por US$260 millones. No obstante, las reservas brutas cayeron 559 millones de dólares y finalizaron con un saldo de US$27.613 millones.

La baja significativa, confirmaron fuentes del BCRA a Noticias Argentinas, se debe al pago de capital de deuda al Fondo Monetario Internacional.

Manuel Adorni aseguró que al Gobierno "no le importa el valor del dólar ni el riesgo país"

Después de jornadas muy movidas en el plano económico, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró en su conferencia de prensa diaria que al Gobierno "no le importa" el valor del dólar y el movimiento del Riesgo País, que en las últimas horas alcanzó un récord en los últimos 4 meses.

En la misma línea, intentó despegar al Gobierno de la caída de la cotización de los dólares asegurando que "no hubo ningún tipo de intervención en el mercado".

Fue en este sentido que señaló que "más allá de que sorprendió la abrupta caída de la cotización de los dólares financieros, llamó la atención porque fue ante un anuncio".

La polémica más grande llegó cuando el portavoz dejó entrever que el Gobierno no está preocupado por el precio del dólar o por la suba del riesgo país.

adorni (2).jpg Manuel Adorni defendió al Gobierno de las críticas y aseguró que el cepo está camino a extinguirse.

"La verdad es que no le buscamos explicación al día a día de lo que va pasando, no nos importa el valor del dólar, no estamos preocupados por el dólar, no nos ocupa el dólar, no nos ocupa el riesgo país", indicó.

En este sentido, agregó que "lo que verdaderamente nos preocupa, nos ocupa y nos desvela, todos los días, hasta que terminemos de solucionar el problema, es el peso. Hace muchísimo tiempo que tenemos problemas con el peso".

Según Adorni, el Gobierno "profundizó la política monetaria" y terminó "la última canilla para la emisión de pesos".

En su análisis aseguró que "lo que pase en el día a día, no intervenimos. No recuerdo una caída tan abrupta en un día en la cotización de los dólares financieros y, sin embargo, estamos marcando una suba del riesgo país del 3%. No hay que ver la foto de un día, hay que tratar de ver la película un poco más completa. Nuestra obsesión es con el peso, con que cada vez haya menos pesos en la economía, porque eso va a ser efectivamente que la inflación se termine de pulverizar. Esto no es más que la estocada final de la inflación. No estamos obsesionados con el dólar, estamos obsesionados con el peso".