En este sentido aseguró también que "en este contexto es muy complicado. La experiencia está mostrando hasta acá al menos en lo que respecta a la Ley Ómnibus que es muy complicado semejante revolución que postula Milei si no hay un amplio consenso", aseguró.

“Esto es el voto popular. Es un elemento necesario pero no suficiente para, respetando las reglas, llevar adelante un proceso de semejante nivel de cambio”, consideró. “Esto es el voto popular. Es un elemento necesario pero no suficiente para, respetando las reglas, llevar adelante un proceso de semejante nivel de cambio”, consideró.

Longobardi precisó que en este debate no entra en discusión "si el cambio que propone Milei es bueno o malo, esa es otra discusión. No estoy pretendiendo juzgar si el proyecto libertario es bueno o malo. Estoy discutiendo si es viable practicar una revolución si no hay consensos".

El editorial de Marcelo Longobardi

Además, durante su editorial, el periodista recordó que fue "lo que le pasó a la señora Kirchner" durante su gestión, a sabiendas del final que tuvo.

"Quiso hacer una revolución y encontró obstáculos. Por suerte que los encontró los obstáculos. El primero fue el campo", concluyó.