El emotivo mensaje de la hermana de Catalina Gutiérrez tras la condena a Néstor Soto

image.png

"La justicia humana no repara pero castiga. Que te pudras ahí adentro, que sufras cada día el triple de lo que nosotros sufrimos", continuó Lucía. Y concluyó: "Que te maten los pensamientos de tu cabeza, recordando lo que le hiciste a tu amiga".

Lucía, de esta manera, volvió a expresarse en las redes sociales, tal como lo hizo apenas unos días después del asesinato de la influencer en TikTok. "No me sueltes que sin vos no puedo", expresó, en su momento, reflejando el dolor de la pérdida.

Este miércoles, antes de conocerse la sentencia de la Cámara en lo Correccional y Criminal de 11ª Nominación de Córdoba, Eleonora Vollenweider, la madre de Catalina, pidió la palabra e hizo un desgarrador descargo ante el tribunal. "Lamento tanto el día que Catalina te conoció", le dijo a Soto. La mujer agregó entre lágrimas: "Mi hija está en un cajón por culpa tuya".

“Yo no quise esta vida, es durísimo estar acá. Éramos una familia de 4 y nos obligaste a ser de 3”, dijo Vollenweider, entre lágrimas y manifestaciones de bronca. En medio de su conmovedor descargo, la mujer mencionó que la facultad de arquitectura, a la que asistía Catalina, va a nombrar una plaza en su honor "para que esta generación y las venideras se acuerden de Catalina y se cuiden si se encuentran con gente como vos", cerró la mamá de la víctima.

Nestor Soto.png

El femicidio que llevó a Néstor Soto a la prisión perpetua

El 17 de julio de 2024, Catalina Gutiérrez, salió de su casa en barrio Inaudi, Córdoba, para encontrarse con amigos en el shopping Patio Olmos. Lo último que supieron de ella fue que, alrededor de las 21, había ido al departamento de Néstor Soto, su compañero de facultad de Arquitectura, ubicado en la calle Podestá Costa.

Unos minutos después, dejó de responder los mensajes. A las 22.20, una cámara de seguridad registró el paso del Renault Clio de Soto por avenida Valparaíso, pero ya para entonces Catalina estaba muerta.

Según la investigación, en el departamento del imputado se produjo una discusión que escaló en un violento forcejeo, durante el cual el joven habría estrangulado a la víctima.

Tras cometer el crimen, intentó deshacerse del cuerpo. Primero abandonó el auto en barrio Ampliación Kennedy y trató de prenderle fuego, buscando borrar las evidencias. La familia de Catalina denunció su desaparición esa misma noche, y al rastrear su celular, descubrieron su cuerpo en el asiento trasero del vehículo.