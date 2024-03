El escándalo de Mariano Cúneo Libarona salpica al Gobierno: su defensa al narco "Mameluco" Villalba

Según relató Pagni, "un narcotraficante de la provincia de Buenos Aires sigue el juicio oral desde la cárcel. Hablamos de Mameluco Villalba. Curiosamente, antes de ser ministro, el abogado del narcotraficante Mameluco Villalba era Mariano Cúneo Libarona, el ministro de Justicia del Gobierno. ¿Tiene culpa por ser abogado de un cliente que es narcotraficante? No, es su función como penalista. Pero políticamente aparecen algunas incompatibilidades. En el caso de Cúneo Libarona son cada vez más frecuentes".

Este comentario despertó un sinfín de reacciones puertas adentro del Gobierno, a punto tal que desde este miércoles, al acceder al sitio web del estudio jurídico Cúneo Libarona, se puede observar un particular mensaje. Acompañado por una foto de Mariano y sus hermanos (Rafael, Matías y Cristian) y algunos datos de contacto, se puede leer un comunicado que reza "se informa que el Dr. Mariano Cúneo Libarona, por haber asumido como Ministro de Justicia de la Nación, actualmente no forma parte del estudio jurídico Cúneo Libarona. Estamos trabajando en la actualización de la página web".

Lo cierto es que nadie se sorprende por el perfil alto de Cúneo Libarona. Ya ha defendido personajes trascendentes en distintos ámbitos, desde José Alperovich en el caso del presunto abuso de su sobrina hasta la defensa del "rey de la efedrina", el narco Mario Segovia, quien manejaba el negocio de la droga en Rosario antes de que el grupo Los Monos tomara el poder.

Mameluco.jpg El jefe narco, "Mameluco" Villalba, protagonista de un escándalo que incomodó a Cúneo Libarona y al Gobierno.

Incluso, en algún momento, hubo una especie de "conexión" con Pablo Escobar: Cúneo Libarona representó al abogado Mateo Corvo Dolcet, quien estaba imputado por lavar dinero del narcotráfico colombiano. Allá por 2018, Clarín contó en una nota que, con el patrocinio de Cúneo Libarona, Corvo Dolcet pagó 10 millones de pesos para salir de la cárcel. Lo curioso no era eso, sino que el propio Corvo Dolcet habría recibido un pago de la viuda del capo narco Pablo Escobar Gaviria.

Qué dijo Mariano Cúneo Libarona sobre el escándalo

Cuando trascendió la noticia, y su posterior repercusión, el propio ministro de Justicia tomó la palabra. En su cuenta de X (ex Twitter), dio a entender que jamás defendió a "Mameluco", pero sí lo hizo su estudio.

"IMPORTANTE: Jamás fui abogado, no lo conozco, ni lo vi en mi vida a ‘Mameluco’ Villalba. Me informan ahora que quien ejerció su defensa hace muchísimos años atrás (en legítimo ejercicio del derecho a contar con un abogado defensor) fue mi hermano Matías y somos independientes", escribió.

Luego de esta publicación, el diario La Nación contactó al ministro, quien les expresó que "el estudio es así: yo soy el dueño por escritura del estudio, pero hay compartimentos distintos. Mis hermanos, otros abogados, gente a la que le presto un lugar. A Mameluco, Matías, que está en otro piso, lo habrá atendido".

El jefe narco, condenado a 23 años de cárcel, está siendo juzgado como presunto autor intelectual del secuestro y la muerte de Candela Sol Rodríguez, de 11 años.

En las últimas horas, Patricia Bullrich habló públicamente de "Mameluco", asegurando que había logrado desbaratar su banda y que esta movía alrededor de 22 millones de pesos diarios en el narcotráfico.

No es la primera vez que el hermano de Cúneo Libarona se ve envuelto en este "clan". Es que en 2015, defendió al hijo de "Mameluco", Ivan, más conocido como el "Salvaje". Al igual que en este caso, la acusación tenía que ver con el narcotráfico. "Salvaje" tiene actualmente tres penas, y en una de las salidas transitorias asesinó a un adolescente y al chofer que lo trasladaba. Incluso llegó a manejar un búnker de droga desde la cárcel, y fue protagonista de aquellas numerosas muertes por droga adulterada hace unos años en San Martín.

Frente a las demás acusaciones de defensa de otros narcos involucrados en la escena nacional, Mariano Cúneo Libarona aseguró que ya dejó todas las defensas. "A las porquerías asesinas les tiene que caer todo el peso de la ley cuanto antes", publicó en sus redes sociales, lejos de su postura previa.

"Cuando yo era joven, cualquier asunto era importante. A medida que fui creciendo, fui seleccionando. Algún caso sí y otros no", explicó. Y, al ser consultado respecto a si defendería a narcotraficantes como Ariel “Guille” Cantero (líder de Los Monos), dijo que "yo con Los Monos estaba en la profesión. Hubo una consulta y decidí que no me quería meter".