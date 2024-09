El fuerte enojo de Alejandro Fantino contra Javier Milei en Neura

"No llegás a fin de mes, no hay plata para los jubilados y va a haber cortes de luz programados", expresó, poniendo en contexto por qué molesta el discurso del Gobierno.

"Ya está, decímelo una vez, dos veces, tres veces. Pero cada vez que tenés que decir algo, vos como gobierno, me pasás por la cara que estás haciendo el ajuste más grande de la historia. Perfecto, ya me lo dijiste una vez, lo entiendo", reclamó Fantino. Allí agregó, bastante crispado, "no me lo digas más. Empezá a darme soluciones".

Una premonición oscura de parte de Alejandro Fantino

Fantino también se animó a hacer una especie de premonición sobre el Gobierno y La Libertad Avanza, aunque no fue demasiado positivo.

“Que esto no se convierta nunca en mileísmo con los termos porque cagaron. El sufijo ismo es un culto de la profesionalidad... Si lo transforman en mileísmo tienen el mismo destino que La Cámpora, el kirchnerismo, el radicalismo, el comunismo, el socialismo y todo lo que termina en ismo", vaticinó.

Además, Fantino criticó los números y se mostró muy enojado con el asado en la Quinta de Olivos. En este sentido, recordó que "esta semana le da el índice de pobreza y tal vez trepe al 55%", y resaltó que "por más que me diga que es de Cristina, es de Néstor, es del radicalismo, también un poco es de lo que está pasando ahora".

Fue allí que aseguró que "es fácil con la pancita llena", y se mostró furioso con lo ocurrido en Olivos, donde además se manifestaron muchos jubilados mientras se llevaba adelante el asado.

720 (61).webp Fantino criticó el asado en la Quinta de Olivos.

“Chicos, el asado fue un error grandísimo. Error, error, error. Y te tenés que bancar a algunos que tienen menos calle, como Damián Arabia, que tiene menos calle que Venecia, diciendo que pagaron 20 lucas el asado cada uno. No me vengas a decir eso cuando los viejos no llegan a fin de mes”, espetó.

Un exabrupto detrás de otro

Días atrás, a comienzos de septiembre, Fantino se mostró furioso con Pablo Biró, titular del gremio de pilotos de la compañía estatal. “No saquen nunca más un pasaje con Aerolíneas, me da mucha pena pero no vuelen mas con Aerolíneas. Si hay vuelos de otras líneas elijan esos. Que exploten por el aire. Veamos quién le paga el sueldo a Biró”, expresó.

En este sentido, pidió que “no le agranden más la billetera al impresentable ese. Que explote por el aire ese gordo. A qué se dedica? Son quilomberos, quieren que este país explote por el aire y manejarnos la vida a todos. Todo por estos forros de cuarta que se creen dueños de los aviones. ¿A quién te comiste gordo?".