Alejandro Fantino reveló cómo es su relación con el presidente Milei

“Milei es muy agradecido. Es un tipo que no olvida y yo tampoco creo haber hecho mucho. En Animales Sueltos lo conocí, fue uno de los primeros programas en los que estuvo. Después él me reconoce como gesto un día en que él estaba apagado en todos los medios de comunicación. Entonces me llama y me pide venir a Neura. Viene a Neura y vuelve a resurgir. Él me agradece más eso...”, comenzó describiendo los momentos tanto en televisión como en streaming.

Así también describió cómo es el vínculo actualmente entre el periodista y el presidente de la Nación: “Le escribo a veces, me contesta, chateo, trato de mantener un límite, no es que estoy todo el día 'Hola Javier, qué tal, ¿cómo estás?'”.

Embed - ALEJANDRO FANTINO, UN CONDUCTOR TODOTERRENO MANO A MANO CON LOS SOCIOS - NOTA COMPLETA

Consultado sobre los temas que tratan en esas conversaciones privadas, Fantino reveló: “El otro día por ejemplo, le compartí una nota, hace como tres meses, que me había interesado sobre el cambio del discurso en el streaming y en el medio tradicional que había escrito en una revista en España. Le comparto algunas cositas... a él le interesa, las lee”.

Alejandro Fantino habló sobre la vida privada del presidente Milei

Por otro lado, respecto a la faceta más ligada a la farándula y la vida amorosa del presidente Javier Milei, habiendo tenido hace pocos meses una relación con Fátima Flórez, y actualmente se encuentra de novio con Amalia Yuyito González, Alejandro Fantino no se mostró muy interesado.

“No es que la quiera patear afuera, no le presto mucha atención a eso. No te lo puedo analizar. Me parece que es farandulezco para nosotros, que trabajamos en el medio, pero para él tal vez es una cuestión personal. Creo que su carácter mediático va ligado al poder en la Argentina”, reflexionó.

Embed - "El asado de Olivos me pareció desagradable", sentenció Alejandro Fantino

Pero al hablar del asado en Olivos, que se conoció mediáticamente como una suerte de recompensa para los 87 diputados que votaron a favor del veto presidencial a Ley Jubilatoria, para lo cual se necesitaba dos tercios de los votos de la Cámara Baja para rechazar el veto, Fantino no puso filtros al cuestionar a la gestión actual.

“Los rompí en pedazos ayer. Me pareció simbólicamente desagradable. Porque no es 'si pagas el asado' o si te llevas una ensalada de papa, como se llevó un diputado. Es lo simbólico. Porque este gobierno llegó y hay mucho voto por lo simbólico. Y lo simbólico es una entelequia, no es algo empírico, no es algo numérico. Vos podés decir 'hay tanto de pobreza' pero hay simbolismo. Por más que se hayan pagado el asado cada uno, es un asado que es con sueldo de herario público, le pago yo. Me pareció desagradable. Entiendo que le sirvió políticamente. Generó una unificación, pero la gente la pasa mal”, cerró al respecto.