El Gobierno anunció la quita de un impuesto a películas con un irónico mensaje: "Lo que el INCAA nos robó"

"Un engaño superior a cualquiera que Gastón Pauls pudiera hacerle a Ricardo Darín. Es la maldad que acecha", destacó Sturzenegger al dar cuenta de la resolución 2114/11. Se trataba, según explicó, de "un impuesto a pagar por cada película que exhibía cada cine".

La resolución que elimina ese impuesto es la 48/25, firmada por Carlos Pirovano, actual director del INCAA, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia.

"Quizás no haya sido el robo del siglo, pero igual llegó el momento de recuperar lo que el INCAA nos robó. Tiempo de revancha del espectador. Federico Luppi sonreiría", cerró Sturzenegger.

¿Qué es y qué hace el INCAA?

El INCAA es un ente público no estatal que funciona en el ámbito del ex Ministerio de Cultura de la Nación (hoy secretaría), que tiene oficinas y empleados, y maneja dineros que provienen, en su mayoría, del sector privado a través asignaciones específicas. Su principal función “es promover, fomentar, fortalecer y regular la producción audiovisual”. Esto incluye, entre otras misiones, subsidiar la realización de películas y sus presentaciones en festivales. Es un ente autárquico, es decir que el Gobierno nacional no define ni interfiere en sus acciones, ni debería asistirlo con financiamiento.

¿Qué es el Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC)?

El FFC, establecido en la Ley 24.377, conocida como “ley de cine” -de 1994- es la principal fuente de financiamiento del INCAA. Se integra con un impuesto del 10% sobre el precio de las entradas de cine, el 10% del precio de venta de “videogramas grabados” (como DVD’s) y el 25% de la recaudación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), a partir del impuesto a la facturación de los canales de TV y servicios de cable, y otros ítems menores.

En 2017, los fondos del FFC representaron el 54%, más de la mitad del presupuesto del INCAA. Aquel año, casi un 18% de sus recursos fueron aportes del Tesoro Nacional, de acuerdo con los datos oficiales. Sin embargo, en los presupuestos siguientes los aportes del Tesoro no fueron discriminados. En el Presupuesto 2021 el FFC representaba el 77% y en el Presupuesto 2022, el 80%.

El conflicto del Gobierno con el INCAA

El texto de la “ley ómnibus” mantiene, en su artículo 564, que el FFC se integre con un impuesto del 10% sobre el precio de las entradas de cine. Pero, al mismo tiempo, elimina de ese fondo la carga por la venta de “videogramas grabados” (como DVD’s) y el 25% de la recaudación del Enacom. En lugar de esas asignaciones específicas, el proyecto del Poder Ejecutivo dice que los fondos para el fomento cinematográfico a partir de ahora surgirán de “los recursos que determine el Presupuesto Nacional".

Los profesionales de la industria señalan que el INCAA perdería así buena parte de sus ingresos, y que empezaría a depender en buena medida de los recursos que año a año se incluyan en el presupuesto.