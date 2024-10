El Gobierno Nacional dictó Conciliación Obligatoria para evitar los apagones informáticos en ARCA

El Gobierno nacional –a través de la Secretaría de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de la Nación, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano–, a instancias de las autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA - ex AFIP), dictó la Conciliación Obligatoria en el marco de las medidas de fuerza adoptadas luego de la reconversión del organismo. La medida será por 15 días, los cuales pueden ser prorrogados.

Desde la Casa Rosada esperaban poder abrir una instancia de diálogo con los tres sindicatos que agrupan a los empleados del ente recaudador y hasta apostaban porque los nuevos directores designados en la Aduana y la DGI probaran su expertise en las negociaciones, para aplacar a sus subordinados. Pero esto no sucedió.

Trabajadores AFIP protesta.jpg

“Con la intención de impedir que se extiendan las medidas de fuerza, el Gobierno exhorta los sindicatos del organismo a terminar con las medidas de fuerza que obstaculizan el normal funcionamiento del órgano recaudador. A su vez, la Secretaría de Trabajo convocó a las partes a una audiencia el día lunes 4 de noviembre de 2024 a las 11 horas”, explicaron en el parte oficial.

Días atrás, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la disolución de la AFIP y su reemplazo por un nuevo organismo, ARCA. También, anticipó la desvinculación de unos 3155 de los 22.200 empleados del ente recaudador. También dijo que se trataba de los empleados nombrados durante el gobierno del expresidente, Alberto Fernández.

Desde ese momento, los gremios de la ex-AFIP comenzaron a realizar paros con presencia en los lugares de trabajo, apagones informáticos y asambleas. Las medidas afectaron no solo los trámites presenciales y virtuales de los contribuyentes, sino que también ocasionaron este lunes demoras de hasta dos horas para los pasajeros de viajes internacionales que ingresaron al país por el aeropuerto de Ezeiza.

La protesta –que comenzó a las 10 y terminó a las 14– de los trabajadores agrupados en el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (Supara) se repitió este martes en Ezeiza, aunque el panorama distó mucho de lo esperado. Los pasajeros salieron del sector de escáneres de la Aduana, el último paso para el arribo al país, como cualquier día normal.

AFIP.jpg

A tribunales

La estrategia de los gremios de la ex-AFIP apunta a los tribunales y sostiene que las 3155 desvinculaciones constituyen despidos sin causa, una figura que no está contemplada en su Convenio Colectivo de Trabajo. Sí existe, en cambio, la figura de la prejubilación, que prevé el beneficio de una salida anticipada con 20 sueldos adicionales. Desde el gremio de la Aefip indicaron que hasta este martes se registró una “ola de pedidos de jubilación”: unos 1500 empleados decidieron iniciar el trámite. Por otra parte, el Upsafip, el gremio de los jerarquizados, señalaron que el número asciende a 1700.

“Lamentablemente, el daño que ya se hizo no se puede retrotraer, más de 1700 empleados de los más experimentados han pedido su retiro de la ex AFIP y la repartición está literalmente paralizada con una histeria colectiva y caos que no se vivió nunca en la casa”, señaló en un comunicado el gremio de empleados jerarquizados (Upsafip), sindicato que dirige Julio Estévez.