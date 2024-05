El insólito proyecto de Mercado Libre: podría convertirse en un banco

El presidente de Mercado Pago dijo que la empresa no tiene licencia bancaria en los demás países donde opera porque puede brindar los servicios deseados.

Osvaldo Giménez, presidente de Mercado Libre.jpg Osvaldo Giménez, presidente de Mercado Pago. Foto: Infobae.

“Estamos muy entusiasmados con lo que estamos viendo en México”, dijo el ejecutivo de Mercado Pago. “Hemos visto un gran crecimiento en nuestros productos, el mercado, las opciones de pago y el crédito. Es por eso que estamos haciendo tanta inversión, recientemente trasladamos nuestra oficina a un espacio más grande y estamos contratando”, cerró.

La licencia de Mercado Libre necesita

Hasta el momento, Mercado Libre ha estado operando en México con una licencia fintech conocida como IFPE, que le permite ofrecer una serie de servicios, incluida la aplicación de billetera de la compañía. Pero hay servicios que no está habilitado a prestar y para los que necesita una licencia bancaria, como recibir depósitos de nómina y la eliminación de un límite en los montos retenidos.

Según declaró el propio Giménez a Bloomberg, la empresa no tiene licencia bancaria en los demás países donde opera y no busca tenerla porque puede brindar los servicios deseados bajo los marcos actuales. Es decir: la falta de regulación en otros países, entre los que se encuentra la Argentina, le permite a Mercado Libre y a Mercado Pago ofrecer servicios para los que no está autorizado.

Mercado Libre está registrado en el BCRA, pero no tiene autorización para captar e intermediar fondos del público. No podría hacerlo sin una Licencia de Entidad Financiera según la Ley 21.526. Sin embargo, desde 2016, capta fondos del público a través de sus cuentas de pago. Luego los deposita en diferentes bancos o los deriva al mercado de capitales por medio de FCI (Fondos Comunes de Inversión). Esta operación es irregular según la Ley de Entidades financieras. Sin embargo, cuenta con la tolerancia del BCRA.

En otros países donde opera Mercado Libre, como Brasil, Colombia y ahora México, las regulaciones son más estrictas y obligan a Mercado Libre a competir en igualdad de condiciones.

Mercado Libre en el ojo de la tormenta por impuestos

Mercado Libre estuvo en el ojo de la tormenta por un tema impositivos, es que, según aseguraron desde la empresa, durante 2023 pagó impuestos por el equivalente a 1.475 millones de dólares, mientras que como agente de percepción y retención de tributos de terceros, totalizó otros u$s1.900 millones.

Marcos Galperin. Mercado Libre. Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre. Foto: LMN.

“El incentivo fiscal obtenido por el régimen de promoción de inversiones de la Ley de Economía del Conocimiento fue de aproximadamente 100 millones de dólares”, señaló Mercado Libre en un comunicado.

En ese sentido, la nota de la principal firma del comercio electrónico del mercado argentino dice: “Tributamos quince veces más de lo que recibimos al año y exportamos servicios tecnológicos por u$s900 millones en 2023”.

El reporte de Mercado Libre

El reporte de la empresa dice que “en América Latina, gran parte de los países compiten entre sí por inversiones y atracción de talento a través de distintos regímenes de promoción”.

“Por la falta de claridad de políticas y de un marco regulatorio estable, nuestro equipo de tecnología pasó de estar alojado en un 80% en 2019 en Argentina al 35% en 2023”, indicó.

La nota agrega que “de haberse mantenido el 80% de nuestro equipo tecnológico en Argentina, hoy seríamos 6.600 profesionales más en el país y en 2023 hubiéramos exportado u$s500 millones más”.

Además la firma indica que habría “aportado u$s146 millones más de impuestos, mientras que el incentivo fiscal hubiese sido de sólo u$s64 millones más”.

“Sin la formalización que genera Mercado Libre en la economía, gran parte de esa recaudación antes no hubiese existido”, aclaró la empresa.