El insólito proyecto de una diputada: declarar el inodoro como "un lugar de paz"

Al respecto, la diputada oriunda de Los Toldos, Partido de General Viamonte; remarcó que el tener sistemas de saneamientos inadecuados, dañados o rotos, pueden provocar contaminación, como así también, el surgimiento de enfermedades que pueden llegar a ser mortales.

image.png Viviana Guzzo, diputada bonaerense por Unión por la Patria.

Más allá de las enfermedades a las que se exponen las personas bajo condiciones inadecuadas de higiene, se consideró que el no contar con los servicios adecuados vulnera aún más a mujeres y niñas, “lo que menoscaba su capacidad para estudiar, trabajar y vivir con dignidad”.

La intención del proyecto

Por otra parte, la diputada sostuvo en su proyecto que el “Estado debe resolver el déficit urbano habitacional, en momentos en los que el gobierno nacional ha tomado la decisión de no avanzar en la garantía del derecho constitucional de acceso a la vivienda digna para todos los sectores sociales”. Y por eso, se refirió al Plan Federal Sanitario Mi Baño lanzado durante el 2023.

Con la intención de sostener su iniciativa, la legisladora remarcó que en conmemoración del Día Mundial del Inodoro 2024 se establecieron tres líneas de acción. Las mismas están basadas en considerar a inodoro como “un lugar para la paz”, seguro y donde el saneamiento “corre peligro a causa de los conflictos, cambio climático, los desastres y la falta de cuidado”.

Inodoro.jpg

Otro de los ejes de acción implementados es conceptualizado bajo el lema “el inodoro es un lugar de protección” donde se planteó que “al aislar los desechos, el saneamiento es crucial para la salud pública y ambiental” además, “los sistemas de saneamiento inadecuados, dañados o rotos provocan contaminación y proliferación de enfermedades mortales”.

Por último, se detalló que el tercer eje es “el inodoro es un lugar para el progreso”. Al respecto, la legisladora planteó que al contar con un lugar saneado se puede proteger la dignidad y transformar la vidas, por eso, se remarcó que resulta clave la inversión y mejoras en la gestión del saneamiento.

Tras justificar el pedido de declaración de interés para el inodoro, la diputada sostuvo que son los gobiernos los que deben proteger los servicios y abastecimiento de agua para que la población se encuentre protegida.

Por qué proceso pasará el proyecto

Si bien la legislador presentó el proyecto para que sea aprobada Sobre Tablas, es decir, donde se tratan los temas que no ingresaron por comisión; no recibió la aprobación. Por tal motivo, no será debatido en el recinto.

En lo que va de su gestión, la diputada presentó distintos proyectos que forman parte de distintas comisiones de la Cámara de Diputados de Buenos Aires, dado que ocupa el rol de vicepresidente de la comisión Relaciones parlamentarias, y es vocal de las comisiones de asuntos agrarios, asuntos culturales, educación, energía y combustibles, y servicios públicos.