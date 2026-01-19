El pago con dólares aún no llega al consumo diario

Su uso creció en el turismo, pero no en las compras diarias. Desde el BCRA reconocen que el bimonetarismo avanza lento.

A un año de la implementación de los pagos en dólares con tarjeta de débito para consumos, su uso creció en el turismo, pero no en las compras diarias. Según el Banco Central , entre febrero y noviembre de 2025, el 99% de los US$ 31 millones pagados en dólares con débito fue por viajes al exterior, algo que incluye pasajes, alojamientos y otros servicios.

El esquema bimonetario , impulsado desde febrero, exige que los negocios habiliten cuentas en dólares y adapten sus terminales de pago para recibir pagos en dólares, algo que desalienta a la mayoría de los comercios. Entidades como Mastercard y Visa confirmaron su adhesión inicial, pero hasta ahora solo las agencias de turismo y las concesionarias de autos lo implementaron exitosamente.

Cambios regulatorios desde este mes en el Impuesto PAÍS abarataron el "dólar tarjeta" a niveles cercanos al oficial. Sin embargo, esta baja benefició principalmente a las reservas turísticas y los pagos de plataformas como Netflix o Amazon, pero no a las compras locales.

Analistas financieros aseguraron que el ahorro de esta modalidad no es relevante en transacciones chicas, donde los pesos siguen reinando por costumbre. Además, en varios comercios aseguraron que ignoraban la existencia de esta modalidad o directamente la rechazaban por falta de clientela interesada.

El bimonetarismo avanza lento

Un director del BCRA reconoció recientemente que el bimonetarismo avanza lento y que hasta ahora sólo se implementaron pilotos limitados con esta modalidad en algunas grandes cadenas, pero sin adhesión masiva de los consumidores.

Varias plataformas de pagos planeaban expandir el sistema este año, pero reconocen que la falta de adopción comercial posterga el proyecto. Los consumidores, por su parte, acumulan dólares en el colchón y prefieren dejarlos ahí que volcarlos a sus consumos diarios, salvo los pagos para viajes al exterior o de plataformas de servicios digitales internacionales.

Tampoco ayuda que las promociones de las billeteras virtuales, como descuentos del 30% en días específicos, cuando se limitan a pesos y fomentan el uso de esta moneda.

Pago tarjeta.jpg El gobierno habilitará el pago en QR en dólares, con débito y crédito.

A diferencia de lo que ocurre en el segmento turístico, donde las tarjetas de débito vinculadas a cuentas en dólares repuntaron por la conveniencia cambiaria frente a los recargos que todavía pesan sobre la pesificación, el consumo doméstico sigue anclado a la dinámica del peso.

Varios analistas aseguran que, aunque la brecha entre las distintas cotizaciones del dólar cayó fuertemente, el usuario prefiere resguardar sus ahorros en divisas y utilizar la moneda local para su flujo de caja mensual.

Además, la escasez de comercios que señalicen abiertamente la posibilidad de pagar consumos en dólares contribuye a un círculo vicioso de desinformación y desinterés del consumidor, que entre otras cosas teme enfrentarse a tipos de cambio arbitrarios. En los pocos casos donde se aceptan dólares, el proceso suele ser engorroso y alejado de la agilidad que demandan las compras diarias.