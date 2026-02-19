El clima en Neuquén

en vivo PROTESTA NACIONAL LA MAÑANA | NEUQUEN - 19 de febrero de 2026 - 13:31

El paro de la CGT en VIVO: concentración frente al Congreso y fuerte operativo de seguridad

La medida comenzó a la medianoche y se extenderá durante 24 horas, en contra del tratamiento del proyecto de reforma laboral que se trata hoy en Diputados.

La medida de la CGT se extenderá durante 24 horas.

EN VIVO

En el marco de una jornada clave donde se tratará el proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, se concreta desde las cero horas un paro nacional convocado por la CGT, donde la UTA y La Fraternidad ratificaron la huelga pese a las amenazas del Gobierno.

La medida se extenderá durante 24 horas, sin prestación de servicios mínimos ni guardias, según confirmaron las organizaciones sindicales. La paralización afecta a los principales corredores urbanos y suburbanos, con impacto en las principales ciudades del país y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Se espera que durante la jornada se vayan registrando diversas manifestaciones, ya que a las 14 horas se dará inicio al proyecto de Reforma Laboral que ya tiene media sanción del Senado, con los cambios introducidos por La Libertad Avanza (LLA).

--

Comienza la concentración frente al Congreso

Manifestantes empezaron a llegar a las inmediaciones del Congreso Nacional. En la Plaza de los Dos Congresos y calles aledañas ya se observan columnas de distintas organizaciones políticas y sindicales.

Hay representantes del Partido Obrero, el MST y la CTA, con banderas y consignas que avanzan hacia el centro de la movilización. La concentración se desarrolla bajo un fuerte operativo de seguridad.

congreso2
La advertencia de Monteoliva

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, advirtió que las fuerzas de seguridad actuarán si los manifestantes causan disturbios. Así lo expresó la titular de la cartera en su cuenta de X.

Se los digo sin vueltas: marchar en paz es un derecho. La violencia no. El que quiera manifestarse en paz va a poder hacerlo”, escribió Monteoliva en su cuenta oficial de X, en referencia a las múltiples marchas que se desarrollaban en el AMBA.

Para Monteoliva, “el que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias”.

“Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar. Esta Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre. Ley y orden”, finalizó la funcionaria nacional.

Un paro “perverso” y “extorsivo”

En medio de la medida de fuerza de la CGT, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionó el paro y afirmó que “Es bastante perverso, porque en definitiva, si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de ir a trabajar, no podés hacerlo”.

“No hay nada más extorsivo y no hay nada más en contra de la libertad y de la democracia que lo que están haciendo los sindicalistas”, afirmó en diálogo con La Casa streaming.

Adorni sobre el paro de la CGT
Quema de cubiertas y corte de tránsito

Un grupo de manifestantes prendieron fuego neumáticos y cortaron el tránsito en el Acceso Oeste a la ciudad de Buenos Aires. El paso está totalmente cortado.

quema cubiertas
Foto: Twitter/@ArrepentidosLLA).

La CGT aseguró que el paro tiene alto acatamiento

La Central afirmó que el paro general contra la reforma laboral tiene alto acatamiento y volvieron a criticar al Gobierno por el cierre de la empresa de neumáticos Fate.

El cosecretario general indicó que "El nivel de acatamiento es importantísimo, desde ayer a las 22.00 lo que tiene que ver con sectores fabriles con turnos nocturnos empezaron a parar para que la medida no los agarrara en la mitad. En grandes centros urbanos el acatamiento es importantísimo, producto del alineamiento a la medida".

Tensión por dos protestas de gremialistas

La Policía tiró gas pimienta a un grupo de manifestantes que protestaban contra la reforma laboral. Gremialistas habilitaron un carril de la Panamericana luego de negociar con Gendarmería.

panamericana
Foto: Jaime Olivos.

Cómo será la movilización

Está previsto que a las 11 horas se lleve a cabo la conferencia de prensa en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo.

Luego, desde las 12 del mediodía empieza concentración en Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo para iniciar la movilización hacia el Congreso de la Nación.

Trabajadores de Fate y otros gremios cortaron la Panamericana

Es en medio del paro general en rechazo a la reforma laboral. Trabajadores de Fate, de CTERA y organizaciones sociales cortaron este jueves la Autopista Panamericana.

Los manifestantes realizaron el corte en la zona de Ramal Tigre, a la altura de la calle Uruguay. En el lugar se encontraba personal de la Gendarmería Nacional que solicitaron a los trabajadores si podrían al menos liberar medio carril de la citada Autopista.

fate

Más de 130 cortes y manifestaciones en todo el país

Distintas organizaciones sociales y sindicales anunciaron más de 130 acciones en todo el país durante la jornada del paro de la CGT.

Si bien la central obrera no organizó una marcha propia, diversos espacios confirmaron que llevarán adelante cortes, piquetes y concentraciones este jueves.

Qué pasará con el funcionamiento de los bancos

Desde el sindicato La Bancaria, liderado por Sergio Palazzo, se confirmó la adhesión al paro general convocado por lo que ratificó que no habrá atención al público de forma presencial en ninguna sucursal (pública o privada) a nivel nacional durante las 24 horas que dure la huelga este jueves.

Desde el gremio aclararon que los usuarios no podrán acceder a servicios como apertura de cuentas, consultas, depósitos en ventanilla o retiro de chequeras. De igual manera, la banca digital y los canales electrónicos funcionarán con normalidad.

Aerolíneas Argentinas tuvo que cancelar 255 vuelos

La empresa informó que más de 31.000 pasajeros se verán afectados por la cancelación de 255 vuelos como consecuencia del paro convocado por la CGT.

De las cancelaciones, 219 corresponden a vuelos de cabotaje, que afectarán a aproximadamente 25.000 pasajeros; 32 a vuelos regionales, con cerca de 5.000 pasajeros impactados; y 4 a vuelos internacionales, que involucran a alrededor de 1.000 pasajeros.

vuelos
ATEPSA anunció un cronograma de nueve jornadas nocturnas.

El transporte totalmente paralizado

En el caso de los micros, la UTA ratificó su acompañamiento y en diálogo con La Nación indicaron que "es un gremio confederado y que va a adherir a las medidas que tomen las CGT".

No hay trenes ni subtes pero funcionan taxis, las aplicaciones de viajes y algunas líneas de colectivos.

Paro de la UTA, paro de colectivos en todo el país
Qué pasará con la atención en establecimientos públicos

En el caso de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), su titular, Rodolfo Aguiar, criticó a la CGT por el "paro dominguero", sin protesta y convocaron ellos a una movilización, por lo que el servicio de hospitales públicos, por ejemplo, se verá afectado.

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) -que tiene la capacidad de paralizar las áreas jerárquicas del Estado y los organismos públicos nacionales- también se adhiere a la medida. El Gobierno anunció que descontará el sueldo de los empleados que adhieran.

Otro de los sindicatos que se suma es UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos). El gremio conducido por Luis Barrionuevo adhiere, pero la asistencia de los trabajadores dependerá del transporte.

