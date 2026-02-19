El paro de la CGT en VIVO: concentración frente al Congreso y fuerte operativo de seguridad

Live Blog Post

La advertencia de Monteoliva

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, advirtió que las fuerzas de seguridad actuarán si los manifestantes causan disturbios. Así lo expresó la titular de la cartera en su cuenta de X.

“Se los digo sin vueltas: marchar en paz es un derecho. La violencia no. El que quiera manifestarse en paz va a poder hacerlo”, escribió Monteoliva en su cuenta oficial de X, en referencia a las múltiples marchas que se desarrollaban en el AMBA.

Para Monteoliva, “el que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias”.

“Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar. Esta Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre. Ley y orden”, finalizó la funcionaria nacional.