El paro de la CGT en VIVO: concentración frente al Congreso y fuerte operativo de seguridad

En el marco de una jornada clave donde se tratará el proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, se concreta desde las cero horas un paro nacional convocado por la CGT, donde la UTA y La Fraternidad ratificaron la huelga pese a las amenazas del Gobierno.
Comienza la concentración frente al Congreso
Manifestantes empezaron a llegar a las inmediaciones del Congreso Nacional. En la Plaza de los Dos Congresos y calles aledañas ya se observan columnas de distintas organizaciones políticas y sindicales.
Hay representantes del Partido Obrero, el MST y la CTA, con banderas y consignas que avanzan hacia el centro de la movilización. La concentración se desarrolla bajo un fuerte operativo de seguridad.
