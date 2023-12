El legislador porteño, Gabriel Solano, aseguró que "si Patricia Bullrich quiere prohibir las manifestaciones, no tiene la facultad legal para hacerlo", y agregó que "si lo hace igualmente se va a ubicar en la ilegalidad".

Por otra parte, Solano criticó la iniciativa de la ministra de Seguridad de detener a aquellas personas que se dirijan a las movilizaciones en tren: "Porqué no va a permitir eso, si en Argentina es legal manifestarse y tomarse un tren ", lanzó el dirigente de izquierda. Y retrucó: "La gente no tiene autos oficiales como Patricia Bullrich o aviones privados como el que se tomó el otro día a Chubut".

Por último, el legislador dijo: "Reafirmamos acá el derecho que existe a peticionar y a manifestarse, que es el derecho de un pueblo a defenderse ante semejante agresión". "El gobierno aplica un ajuste enorme y luego quiere prohibir las manifestaciones inevitables y saludables que se van a dar".

"Lo peor que podemos tener es un pueblo derrotado. Un pueblo que ante semejante agresión quiera expresar su descontento, es un pueblo que está vivo y en Argentina no queremos la paz de los cementerios, queremos lo contrario", cerró Solano, antes de cederle la palabra a Eduardo Belliboni.

A su turno, el líder piquetero aseguró que hay juristas que ya están estudiando las medidas de Patricia Bullrich. "El artículo 194 mencionado por Patricia Bullrich solo lo puede aplicar un juez, en Argentina ha cambiado un gobierno, no el régimen político"; "para cambiar el régimen político y las leyes tienen que llamar a una asamblea constituyente", insistió.

Belliboni describió: "Tenemos un escenario en el que hay amenazas luego de un plan de guerra contra los trabajadores, Patricia Bullrich vino a amenazar a aquellos que -lógicamente- van a protestar, porque no van a aceptar tener una navidad sin un plato de comida".

En ese sentido, comentó que "las organizaciones sociales de este país que alimentan a 11 millones de personas tendrían que haber recibido alimentos desde el martes y todavía no recibieron nada para las personas que comen en los comedores populares, con lo que están los precios el día de hoy y van a seguir aumentando".

Por último, Belliboni cerró con la siguiente afirmación: "Estamos frente a un ataque en regla, un ajuste brutal que va además es amenazado con la represión". "No va a tener éxito", sentenció.

La Asociación Trabajadores del Estado también se manifestó al respecto

La conducción nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que lidera Rodolfo Aguiar, rechazó este jueves por "inconstitucional" el protocolo antipiequetes anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó la organización sindical.

La funcionaria presentó este jueves "un protocolo para el mantenimiento del orden público" para asegurar la libre circulación en rutas y calles ante protestas que deriven en piquetes o bloqueos, y dijo que todas las fuerzas federales intervendrán para garantizar su aplicación.

"Los conflictos sindicales y sociales no deben ser resueltos por la policía o la justicia sino por aquellos que gobiernan, porque para eso fueron elegidos. La medida anunciada por la ministra se orienta a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quiere conflictos que pare ya el ajuste e incremente los salarios", dijo el gremialista.

ATE definió plan de acción contra el ajustazo y pide la reapertura inmediata de todas las paritarias.



Habiendo logrado mandato para definir medidas de acción directa, Aguiar sostuvo: “Nadie podrá acusarnos de atentar contra la gobernabilidad porque agotamos todas las instancias.… — Prensa ATE Nacional (@ateprensa) December 14, 2023

Aguiar sostuvo en un documento de prensa que ante "el anuncio de implementación de un protocolo antiexpresión por parte de la cartera de Seguridad. ATE no aceptará ningún condicionamiento al ejercicio constitucional de movilización y de protesta".

El gremio precisó que el ejercicio del derecho constitucional de huelga está amparado por tratados internacionales de derechos humanos, de los que la Argentina es parte, y enumeró también los artículos 14 y 14 bis y el inciso 22 del 75 de la Constitución Nacional.

"Es una atribución de forma exclusiva legislativa, por lo que es ilegal e inconstitucional su impedimento. No existe una norma que defina qué es una protesta. La única limitación vigente es temporal y la establece el Estado a través de la autoridad administrativa de la Secretaría de Trabajo para que las partes acuerden por la conciliación obligatoria", afirmó.

Para Aguiar, debe existir de forma previa "un principio de legalidad y una ley que establezca una norma, porque para el derecho de huelga nada dice cómo es", concluyó.