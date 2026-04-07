El precio de los alimentos habría pisado el freno a nivel nacional en el arranque de abril

Se registró una mínima caída respecto de la semana anterior. Así cortó una racha de subas que venía desde la primera semana de febrero.

El precio de los alimentos bajó levemente en la primera semana de abril en supermercados a nivel nacional

Mientras se espera que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difunda los datos de la inflación de marzo, algunas consultoras comienzan ya a medir el precio de alimentos de abril en supermercados.

En la primera semana de este mes, de acuerdo con estimaciones de la consultora Analytica, el precio de los alimentos en las grandes superficies de retail mostró señales de estabilización. Tuvo una leve baja de 0,04%.

Con ello se rompió una tendenci a que venía de al menos la primera semana de febrero. Cortó una racha de incrementos seguidos . Eso podría indican que en abril haya una desaceleración de precios en general.

Hay que tomar en cuenta que desde el primer día hábil de este mes la petrolera YPF, que controla el 55% del mercado nacional, anunció un virtual congelamiento de precios con la idea de contrarrestar el efecto de la suba del precio del petróleo por efecto de la guerra en Irán.

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"Durante la primera semana de abril registramos una variación semanal del -0,04% en los precios de alimentos y bebidas comercializados en cadenas de supermercados en todo el país", dice el reporte de Analytica.

El estudio indica que "el promedio de cuatro semanas es de 1,7%" mientras que "para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 2,8% durante abril".

El reporte señala que "en el promedio de cuatro semanas del nivel general, se destaca el aumento de pescados y mariscos (+5,3%) y azúcar, dulces, chocolates, etc. (+2,6%)".

"Entre las categorías que tuvieron menores aumentos se encuentra pan y cereales (+1,1%) y verduras (+0,7%). Por otro lado, se registró una baja en el precio de las frutas (-0,8%)", precisa el relevamiento.

La inflación de marzo

El efecto inflacionario de la suba del petróleo debido a la guerra en Irán habría sido inevitable el mes pasado. Se espera que el valor se ubique por encima del 3%,aunque hay consultoras que han medido entre el 2,9% y el 3,1%.

El dato se va a conocer el próximo martes 11 de de abril. De esa manera sería el décimo mes consecutivo de crecimiento de los precios arriba del 2,5%. En los mercados financieros, inversores consultado por LM Neuquén consideran que el proceso de baja de inflación está frenado a pesar de que desde el gobierno se afirma que sigue abajo.

"En los últimos meses el gobierno siempre ha tenido una explicación particular para explicar por qué los precios no bajaron. Pero esas explicaciones no convencen", señaló un operador.

El IPC de marzo de 2026, que elabora la Fundación Libertad y Progreso, arrojó un 2,9% mensual. En la última semana, los precios de los alimentos mostraron una dinámica contenida, con caídas en carne y pescado, lo que llevó a que el rubro registrara un aumento semanal de apenas 0,1%. En términos mensuales, la carne también se desaceleró: mientras que en febrero la primera semana había marcado una suba del 7,6%, en marzo ese incremento se redujo al 3,5%.