El rompecabezas de Javier Milei: Pacto de Mayo, Ley Bases y el nuevo gabinete

En la plaza San Martín, según los cálculos más benévolos no hubo más de seis mil personas. Una minoría intensa de respaldo, con un puñado que reclamaba a gritos la Ley Bases y chiflaba a Llaryora. Delante del público un elenco de funcionarios provinciales visiblemente incómodos ante los visitantes que, en dos vuelos, pasaron tres horas en "La docta" y luego regresaron a Buenos Aires. Fue todo breve y con pocas definiciones, pero las que anunció el presidente están directamente a mantener en pie el curso del tratamiento en el Congreso de la Ley Bases.

"Por eso quiero anunciar, aquí en Córdoba, no solo que vamos a seguir trabajando para que el acuerdo de mayo sea una realidad en la Argentina, sino que además, luego de la firma del Pacto de Mayo, cuando estén sancionadas la Ley Base y el paquete fiscal, el Poder Ejecutivo Nacional creará el Consejo de Mayo para completar esta sagrada tarea", anunció el presidente.

Después vino el momento de la promesa impositiva. "Una vez que estén aprobadas la Ley Bases y el paquete fiscal, el gobierno nacional avanzará en una reducción significativa de impuestos. Empezando por el impuesto PAÍS (...)", dijo Milei y atajó el costo fiscal negativo que tendrá, pero se abstuvo de decir que es uno de los ingresos tributarios más importantes. "Sabemos que esta decisión será difícil para las arcas del Estado Nacional, pero nosotros tomamos un compromiso con el pueblo argentino y les vamos a empezar a devolver los impuestos", insistió, como si estuviera en capaña. No dijo cómo y sabe que el impuesto PAIS se terminará cuando decida eliminar el cepo al dólar.

Por fuera de la oferta fiscal, el consejo que propuso aparece para ampliar el marco de respaldo a la eventual aplicación de la Ley Bases y el paquete fiscal, en caso de ser aprobados por el Congreso. Será una mesa de seis, con sólo un representante por cada una de las dos cámaras legislativas, uno por los 24 gobernadores, uno por los sindicatos, uno por las empresas y otro por el gobierno. La primera incógnita es cómo hará cada una de las instituciones para elegir a una sola persona que las represente. En el gobierno sostienen que es una forma de ampliar la participación en el futuro, si es que hay ley. Sin embargo, el anuncio del presidente no aparece como alguna solución para la realidad actual del proyecto de Ley Bases en el Senado, con un bloque oficialista que lleva dos semanas sosteniendo que están a punto de llegar a un dictamen de mayoría para llegar al recinto. El intento más reciente apunta a dictaminar esta semana para llegar al recinto después del 12 o 13 de junio.

El presidente buscó mostrarse propositivo, no pasó facturas, ni desairó al Congreso, como venía haciéndolo desde que asumió con un acto a espaldas al Palacio Legislativo y luego dijo que era "un nido de ratas". Esta vez estuvo a tono con el protocolo presidencial para una fecha patria y buscó cinturear que lleva cinco meses de gestión y no ha podido contar con la aprobación de ninguna ley en el Congreso. No es sólo la complejidad que tiene cada uno de los dos textos, sino la cantidad de conflictos que encierran en su eventual aplicación. Quizás en ese frente, Milei busca sumar aliados para monitorear el impacto de las dos normas y abrir una instancia de negociación, en caso de ser necesario.

El Pacto de Mayo

La postergación del pacto que no fué alivió al oficialismo, para no correr detrás de un plazo imposible, pero el estiramiento abre más ventanas en la negociación, que podrían implicar más cambios o la inclusión de otros temas. El viernes, para mostrar el fastidio que les provocó la postergación, el ministro del Interior se quejó de la demora en el Senado y el vecino de Victoria Villaruel, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem también hizo lo propio. Otro desaire en ciernes para la vicepresidenta que ahora está en plena negociación, luego de que le pidieron ayuda ante el anunciado estancamiento de las negociaciones.

Mientras abría el paraguas antes de llegar al 25, Milei también habló del gabinete. Dijo en una entrevista que todo el elenco ministerial estaba en revisión y dependía de la sanción de la Ley Bases. Aseguró que en esa futura etapa pensó en el ingreso de Federico Sturzenegger al gabinete, pero no dijo que sería en el lugar de Posse. Desde recordarle a los ministros que están a tiro de su lapicera, hasta mencionar al expresidente del Central, parecen dos extremos de una mismo giro para ocultar que Posse está en la cuerda floja y es el único que realmente está "en revisión".

acto 25 mayo cordoba milei discurso Javier Milei en Córdoba.

Este sábado hubo notorios gestos de frialdad por parte de Milei, pero cerca de Posse niegan que exista un conflicto abierto y mucho menos con Karina, la hermana del presidente. En otros despachos aseguran lo contrario y que es cuestión de tiempo para que la secretaria General de la Presidencia termine concretando su salida del gabinete. Posse era parte de la mesa chica que rodeaba a Milei y ahora es más reducida todavía.

En la previa del sábado el gobierno cerro una semana con una corrida cambiaria que Milei niega y una serie de interpretaciones que vinculan la suba del dólar con la ausencia de un horizonte certero sobre la Ley Bases. Hasta ahora nada hirió de muerte al otro producto que seduce a los mercados, como el DNU 70/23, pero la instancia legislativa se traba de nuevo y la postergación parece que cosecha incertidumbre en el mundo financiero.

Las expectativas que el gobierno sembró sobre el acto de este sábado, contrastan con los pocos anuncios del presidente. Puede ser leído como una debilidad que tenga el mismo resultado que la postergación de la Ley Bases, salvo que el gobierno ceda en el Senado ante los reclamos de la oposición. El sábado Milei pidió "deponer los intereses partidarios, las ambiciones personales y políticas". Puede ser una señal que esta semana destrabe el dialogo con la oposición, o sea sólo una metáfora sin concesiones concretas que deje todo en el mismo lugar.