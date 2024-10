El troll libertario Javier Mileikovsky cerró su cuenta en X: "No quiero cargar con este peso nunca más"

"En este momento prefiero estar rodeado de gente que me conoce de verdad y no estar tan pendiente a toda la boludez de las redes sociales (Los que tienen mi WhatsApp ya están más enterados de los detalles)", sostuvo.

Javier Miliekovsky.jpg

"Mis haters tienen razón: no soy el chico malo que simulo ser por acá, en mi vida real no ando insultando a otros, peleándome por política, o haciendo enojar al resto con chicanas, entonces no sé por qué debería seguir haciéndolo virtualmente la verdad. No estoy hecho para esto, ayer quedó demostrado... prefiero la tranquilidad. Así que voy a buscar eso: paz", anunció en su mensaje, que sorprendió a sus seguidores, en su mayoría fanáticos libertarios que replicaban sus virulentos mensajes en defensa del mileísmo.

Troll: un trabajo hostil

Con una foto de perfil de Javier Milei, pero con "la peluca" rubia platinada, Mileikovsky se dedicaba a hostigar en redes a todo aquel que pensará distinto a él, arremetía sobre todo contra los kirchneristas en redes, los "kukas", como generalmente los llaman las milicias digitales libertarias.

Pero, además, era un vector de noticias falsas, cuyo objetivo era dañar a los adversarios políticos del oficialismo.

Las publicaciones más fuertes de Mileikovsky

El 8 de septiembre, posteó una famosa foto de Milei con un bate de baseball y el pelo platinado, como en su avatar de X, y escribió: "Bueno, basta de mariconadas... Que hay una batalla cultural esperando y tenemos que seguir domando zurdos!".

Javier Miliekovsky.2jpg.jpg

"ASÍ SE EDUCA A LOS ZURDOS. ¿CONFIRMAN? #MarchaFederaUniversitaria", lanzó el día de la masiva marcha en contra del veto a la ley de financiamiento universitario, al publicar una foto de la Prefectura lanzando gas pimienta contra una persona.

Lo mismo había hecho en las protestas por la movilidad jubilatoria al subir una imagen de un policía federal armado y fumando. "VENÍ ZURDO, VENÍ QUE TE VOY A EXPLICAR UNA COSA... #MovilidadJubilatoria", fue su mensaje.

Ls feministas, uno de sus blancos predilectos. La conductora del canal de streaming Blender, Galia Moldavsky fue una de sus víctimas. "Las feministas son infumables, ni los zurdos las aguantan", dijo en un tuit. Es más, uno de sus mensajes más virales fue uno en el que le pidió a Milei "abrir las importaciones de mujeres rusas".

Javier Miliekovsky.3jpg.jpg

"URGENTE. Sr Presidente Milei. Los pibes mileistas necesitamos que abran las importaciones de las mujeres rusas. Las minitas de Argentina se creen diosas por un exceso de demanda que distorsiona el sistema de precios. Cualquier mugrienta sin depilar se hace la reina. Gracias", escribió.

El pedido de perdón

Ahora, en su renuncia a las redes, Mileikovsky, que reveló llamarse Juan, pidió perdón. "Aprovecho para pedirles disculpas a todos los que ofendí alguna vez. No me importa de qué lado de la grieta estén ni si se lo merecían o no. Yo no soy Javier Mileikovsky, yo soy Juan. Y esto se me fue de las manos", soltó.

Javier Miliekovsky1.jpg

"No quiero cargar con este peso nunca más porque creo que todas tus malas acciones repercuten en tu vida y te hacen más mal a vos que al resto. Sí que les deseo lo mejor a todos y espero que encuentren la paz también", cerró su despedida.