El último adiós al Indio Solari en VIVO: más de 70 cuadras de fanáticos para despedir al artista

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El día que Neuquén creyó que el Indio Solari llegaba a estas tierras

Murió este viernes el Indio Solari y con él se fue también una deuda histórica con la Patagonia. Pero hubo un momento, en noviembre de 2015, en que Neuquén creyó que esa deuda estaba a punto de saldarse.

Una publicación originada en un portal de bromas de internet aseguró que el músico y su manager, Julio Sáez, habían visitado el Autódromo de Centenario para gestionar un recital multitudinario. La versión se viralizó en cuestión de horas en las redes sociales y desató una euforia genuina entre los fanáticos de la región.

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El rumor tenía todos los condimentos para ser creíble: se habló de un contrato firmado, de una fecha tentativa para marzo de 2016 y de que la infraestructura del autódromo había superado la evaluación del equipo de producción.