El último adiós al Indio Solari en VIVO: más de 70 cuadras de fanáticos para despedir al artista

Carlos Alberto “El Indio” Solari, uno de los referentes del rock en Argentina, murió este viernes a los 77 años, dejando un legado imborrable en la historia de la música argentina. Este domingo se lleva adelante su velatorio, donde miles de fanáticos se acercan al microestadio del polideportivo Gatica en Avellaneda.
Abrazos y llanto en la espera por despedir al Indio
Masiva fila para llegar al velatorio, las banderas y los fanáticos llorando o festejando mientras esperan por tener su momento de cara al ataúd de su ídolo, fueron la postal más repetida este domingo.
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