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en vivo Indio Solari LA MAÑANA | NEUQUEN - 7 de junio de 2026 - 11:33

El último adiós al Indio Solari en VIVO: más de 70 cuadras de fanáticos para despedir al artista

Este domingo se lleva adelante el velorio del Indio, una de las leyendas del rock argentino, en en el Microestadio Gatica -ubicado en el Parque Domínico de Avellaneda.

velorio indio solari (1)

EN VIVO

Carlos Alberto “El Indio” Solari, uno de los referentes del rock en Argentina, murió este viernes a los 77 años, dejando un legado imborrable en la historia de la música argentina. Este domingo se lleva adelante su velatorio, donde miles de fanáticos se acercan al microestadio del polideportivo Gatica en Avellaneda.

Hacía una década padecía Parkinson, enfermedad que lo mantuvo alejado de los escenarios, pero no de su público. Es por esto que desde el viernes se llevan adelante diversos homenajes al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y esta mañana comenzó su velatorio público.

Desde la noche del sábado, cientos de personas se sumaron a participar de la vigilia ricotera sobre la avenida Bartolomé Mitre, a tan solo metros del predio municipal. Sin embargo, la llegada de miles de seguidores hizo que se abrieran las puertas una hora antes.

Por disposición de la familia del ícono del rock nacional, no se fijó un horario de finalización para que "nadie pierda su oportunidad de decirle adiós".

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Abrazos y llanto en la espera por despedir al Indio

Masiva fila para llegar al velatorio, las banderas y los fanáticos llorando o festejando mientras esperan por tener su momento de cara al ataúd de su ídolo, fueron la postal más repetida este domingo.

Despedida Indio Solari

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Pablo Grillo, presente en el funeral del Indio Solari

Entre los presentes en el lugar se encuentra el fotógrafo Pablo Grillo captando el paso de los fanáticos y el cajón con ofrendas que van quedando en el lugar.

El joven, que sufrió una importante lesión en la cabeza durante una manifestación que impulsaron los jubilados para reclamar por pedir un aumento de sus haberes en marzo del 2025, fue uno de los habilitados para capturar imágenes dentro del corralito donde los fanáticos le dejan sus ofrendas al cajón donde descansan los restos del músico.

Pablo Grillo funeral Indio

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El día que Neuquén creyó que el Indio Solari llegaba a estas tierras

Murió este viernes el Indio Solari y con él se fue también una deuda histórica con la Patagonia. Pero hubo un momento, en noviembre de 2015, en que Neuquén creyó que esa deuda estaba a punto de saldarse.

Una publicación originada en un portal de bromas de internet aseguró que el músico y su manager, Julio Sáez, habían visitado el Autódromo de Centenario para gestionar un recital multitudinario. La versión se viralizó en cuestión de horas en las redes sociales y desató una euforia genuina entre los fanáticos de la región.

indio-solari-1

El rumor tenía todos los condimentos para ser creíble: se habló de un contrato firmado, de una fecha tentativa para marzo de 2016 y de que la infraestructura del autódromo había superado la evaluación del equipo de producción.

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Caos en el tránsito en el sur del conurbano y una fila que se extiende hasta Capital

La fila de los fanáticos que buscan despedir al Indio Solari se extiende por todo el sur del Conurbano y ya llega casi hasta la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con aplicaciones, el tránsito está complicado por toda la avenida Mitre hasta el puente Pueyrredón, que marca el límite entre Avellaneda y la Capital Federal.

Caos de tránsito en la despedida del Indio Solari

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Los pañuelos de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo sobre el cajón

Organismos de derechos humanos cubrieron este domingo el cajón donde descansan los restos del Indio Solari con los pañuelos blancos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

"Hasta siempre, Indio Solari. Los pañuelos blancos de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S. te abrazan en esta despedida. En nuestra memoria. En nuestra rebeldía", escribió H.I.J.O.S Capital en su cuenta de Instagram.

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Más de seis kilómetros de fila para despedir al Indio

A cuatro horas del comienzo del velorio, la fila para despedir al Indio ya llega al Puente Pueyrredón, a seis kilómetros del ingreso al Polideportivo José María Gatica.

Miles de personas llegadas de todo el país esperan pacífica y ordenadamente para ingresar al Polideportivo José María Gatica, en Avellaneda.

Banderas, flores, remeras y canciones acompañan una despedida que ya se convirtió en una de las movilizaciones populares más grandes de la historia reciente argentina.

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"Dejé mi corazón ahí adentro": el testimonio de una fanática que se acercó al despedir al Indio Solari

Florencia, una de las tantas fanáticas que se congregó en Avellaneda para despedir al músico, reveló en diálogo con TN su amor con la primera banda del Indio: "Los Redondos son mi corazón, los escucho desde los 12 años".

"Fui una de las primeras en entrar, apenas abrieron las puertas. Dejé mi corazón ahí adentro, no se puede explicar", expresó y si bien señaló que el rato que se puede estar adentro "es muy rápido", lo consideró correcto porque "todos queremos entrar y somos muchos".

"Entrás, le decís lo que sentís y te vas. Estoy feliz porque los chicos que están ahí adentro acomodan todo lo que le das", señaló respecto de las ofrendas que dejan junto al cajón.

velorio indio

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El crimen de Walter Bulacio, el hecho de violencia policial que marcó a Los Redondos

La figura del Indio quedó asociada a muchos de los recitales más multitudinarios de la historia del rock argentino, pero también a uno de los casos más emblemáticos de violencia institucional del país: el crimen de Walter Bulacio.

El adolescente de 17 años fue detenido por la Policía Federal el 19 de abril de 1991 durante un operativo realizado en las inmediaciones del estadio Obras Sanitarias, donde esa noche tocaban "Los Redondos". Fue llevado a la Comisaría Nº35 y horas después apareció gravemente herido. Murió cinco días más tarde como consecuencia de un traumatismo de cráneo y su historia se convirtió en un símbolo de la lucha contra los abusos policiales.

Walter Bulacio fue el primer seguidor que falleció tras una razia policial.
Walter Bulacio fue el primer seguidor que falleció tras una razia policial.
Walter Bulacio fue el primer seguidor que falleció tras una razia policial.

Con el paso de los años, el nombre de Walter se transformó en una referencia obligada en los debates sobre violencia institucional en Argentina. Su trágica historia fue recordada en canciones (como Juegutes Perdidos, de los Redondos, y Arde Buenos Aires, de los Fabulosos Cadillacs), documentales, investigaciones periodísticas y actos de homenaje en su memoria.

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La fila para despedir al Indio supera las 50 cuadras

Una multitud sigue llegando a las inmediaciones del polideportivo Gatica en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, para despedir al fundados de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

El velatorio del Indio Solari sigue recibiendo a ricoteros y ricoteras de todo el país. Diversos medios consultaron a los fanáticos que se acercaban allí y podían encontrarse personas de Ushuaia, Entre Ríos, Córdoba, Río Negro, incluso algunos de Uruguay y Chile, lo que muestra la magnitud de su figura.

fila para despedir al Indio

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El homenaje de Lali Espósito al Indio Solari en su primer River

La artista fusionó su éxito "No me importa" con "Ji Ji Ji", mientras las pantallas recordaban al exlíder de Los Redondos y el público desataba un multitudinario pogo.

Mientras sonaba el himno indiscutido del repertorio ricotero, las pantallas gigantes proyectaban imágenes del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Gracias, Indio Solari, por tanto”, expresó Lali desde el escenario, generando una ovación que se extendió durante varios minutos.

Lali homenajeó al Indio Solari

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Cómo será el ingreso a la capilla ardiente para despedir al Indio Solari

Debido a la multitud que ya se encuentra en las inmediaciones del Parque Domínico, se organizó un operativo para que la gente pueda ingresar y salir sin alterar el orden.

El acceso y salida peatonal al Polideportivo Gatica para despedir al Indio Solari se desarrollará de la siguiente manera:

  • Ingreso: avenida Mitre y General Otero.
  • Salida: avenida Mitre, sentido a provincia.

Nadie sabe con certeza cuánta gente puede llegar hoy hasta allí. La familia prometió que el sepelio va a continuar "hasta que haga falta".

acceso capilla ardiente Indio Solari

Hay un anillo de seguridad alrededor del Parque de los Trabajadores, en Villa Domínico, Avellaneda. Todos el perímetro está cortado. Hay desplegados efectivos de la policía motorizada y de infantería.

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"Es una despedida popular y masiva, que se desarrolla en calma y en paz"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó el operativo que se lleva a cabo en el velorio del músico: "Desde que ocurrió (la muerte), estamos trabajando con las fuerzas y los ministerios para posibilitar esto que observamos hoy, que se desarrolla en calma y en paz", dijo en diálogo con C5N.

despedida Indio Solari

"Es una despedida popular y masiva, una peregrinación para despedir el Indio", destacó. A su vez, informó que la cola para ingresar al Microestadio Gatica "llega a Plaza Alsina y Puente Pueyrredón, estamos hablando de 40 y pico de cuadras".

"El dejó una huella inmesa e imborrable, es parte ya de nuestro lenguaje, vocabulario y sensibilidad. La palabra que más se escucha es gracias", expresó el gobernador.

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Las imágenes dentro del velatorio del Indio Solari

Miles de personas se congregaron desde ayer para despedir a Carlos Alberto “Indio” Solari en el Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Domínico, partido de Avellaneda.

El Microestadio Gatica abrió sus puertas a las 10, una hora antes de lo originalmente previsto, para dar respuesta a la llegada multitudinaria de admiradores.

Las primeras imágenes que se mostraron del lugar, se podía ver el féretro ubicado ante una gran imagen con su nombre, el número "1949", año de su nacimiento, y el símbolo de eternidad.

Primeras imagenes de la despedida al Indio Solari

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El emotivo homenaje de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

La banda del Indio Solari se presentó este sábado en Comodoro Rivadavia después de la decisión de no cancelar su concierto tras la muerte del cantante.

Al salir al escenario, los músicos se pararon frente al público, se abrazaron y se largaron a llorar mientras la gente coreaba "Olé, olé, olé, Indio, Indio".

Gaspar Benegas, Baltasar Comotto, Déborah Dixon, Luciana Palacios, Pablo Sbaraglia, Fernando Nalé, Ramiro López Naguil, Sergio Colombo y Miguel Ángel Tallarita no pudieron contener la emoción. En la pantalla gigante de fondo aparecía una postal de la leyenda del rock nacional y creador de la banda.

Vale mencionar que tras conocerse la noticia de la muerte del Indio, los artistas decidieron transmitir el concierto de manera gratuita por YouTube, en directo.

Homenaje fundamentalistas

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"Todo el mundo está peregrinando en paz hasta donde él espera"

Desde las redes oficiales del Indio Solari, su familia confirmó el inicio del velorio del destacado músico: "Todo el mundo está peregrinando en paz hasta donde él espera y dejándole ofrendas, cantos, aplausos y lágrimas".

"Habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós", resalta el comunicado, en referencia al horario de cierre, que no fue estipulado.

Por último, el mensaje abogó por una transición tranquila: "Y mientras se espera y se camina, nos cuidamos entre todos, sin distinciones, como siempre lo hemos hecho y él esperaba de nosotros. Graciosos y Valientes".

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