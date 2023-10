Cerca de las 20:50, a falta de apenas un ratito para la difusión del escrutinio, Canosa aseguró que "yo no voto, no voy a ir" , en referencia al escenario de balotaje que se vivirá el próximo 19 de noviembre.

"Yo no voto, no voy a ir obviamente. Me quedaré tomando un whisky en mi casa", indicó ante un panel que contaba con la presencia de Jonathan Viale, Luis Novaresio y Luis Majul, entre otros.

Con un visible enojo por el triunfo de Sergio Massa, Canosa indicó que "la sociedad rota que tenemos en este país va a tener que elegir entre la locura y la corrupción", haciendo también referencia a la llegada al balotaje de Javier Milei, candidato que supo llevar en reiteradas oportunidades a su programa pero con el que terminó distanciada.

Embed VIVIANA CANOSA RE CALIENTE pic.twitter.com/qf8JZMMIxI — Real Time (@RealTimeRating) October 22, 2023

Minutos más tarde, cuando se difundieron los resultados oficiales, señaló que la que ganaba era "la impunidad, el voto de los ladrones", y siguió despotricando contra el electorado de Unión por la Patria.

Hace apenas unos días, Canosa había cruzado a Massa

Hace apenas unos días, Canosa había dado una entrevista en CNN Radio, más precisamente en el programa "De Ida y Vuelta", conducido por Laura Di Marco. Allí había apuntado contra Sergio Massa, con quien develó que tiene una cuestión personal.

"Si gana Massa, mi trabajo no se va a hacer más fácil. Me resulta imposible que ganen, pero los veo con el Plan Platita, sin autocrítica y llevándose al mundo por delante y diciendo cosas tan absurdas, que ya a esta altura no sé qué va a pasar", había expresado en aquel momento.

Además, aseguró que en su momento se tuvo que ir de A24 "porque él me censuraba. Me quedé lastimada, golpeada y sensible, pero eso a la vez me dio más garra. Seguí con mi vida, aún a pesar de las amenazas".

Cómo había sido su ida de A24

El año pasado, luego de la última emisión de su programa, Viviana Canosa twitteó "esta noche ha terminado nuestro ciclo #Vivianaconvos por A24. Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica".

Continuando con la explicación de su renuncia, señaló que "creemos también que defender instituciones y personas, son asuntos distintos. También tenemos con el canal una diferencia respecto de la noción de violencia. A nuestro criterio, lo que genera la violencia es la pobreza, la indigencia, la desocupación, la inflación y todos los desastres que nos ahorraremos mencionar".

Luego de aquella renuncia, Viviana Canosa retornó con su programa en otro canal, y entre sus invitados tuvo recurrentemente a Javier Milei. Sin embargo, hace algunos meses, mostró una especie de "ruptura" con el liberal y se sumó a la amplia lista de figuras que criticaban los desbordes frecuentes del candidato a presidente.