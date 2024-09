Elisa Carrió apuntó a "los gatos" en el Senado y tildó de "cruel" a Javier Milei

La ex diputada se mostró muy crítica de la actualidad en el Congreso, y además le apuntó al Presidente.

Una vez más, Elisa Carrió decidió hablar sin filtros y salió al cruce de la actualidad política. En redes sociales se viralizó un fragmento en el que la ex diputada nacional aseguró que ve "gatos" sentados en el Congreso , algo que generó mucha repercusión.

Si bien Carrió hizo cierta referencia a la situación que tuvo como protagonista a Alberto Fernández con las visitas de distintas mujeres a Casa Rosada, o las contrataciones estatales a aquellas por las que sentía atracción, no fue el eje principal de la crítica de Lilita.

Es que Carrió apuntó principalmente contra lo que ocurre en el poder Legislativo. "Ahora veo gatos sentados... O sea, no tengo ningún problema, porque antes eran gatos, acompañantes; después fueron asesoras, y ahora están sentadas en las bancas", aseguró en diálogo con el canal de YouTube de Rosendo, el hijo de Gustavo Grobocopatel.

Embed "Veo gatos sentados en el Congreso, eran acompañantes, después asesoras y ahora están en las bancas".



En este sentido, agregó que "yo no digo que no estén porque uno puede educarse, ¿no?, pero bueno, por lo menos que se formen... Esa es la impresión que tengo hoy, los gatos nos invadieron".

Las críticas de Elisa Carrió

No fue la única frase que resaltó de lo que dijo la ex diputada. Al hablar sobre Javier Milei, puso el foco en el veto a la reforma jubilatoria y aseguró que "el Presidente no tiene noción de lo que es la crueldad. ¿Hay que hacer un ajuste? Sí. Ahora, si yo tengo que hacer un ajuste porque voy en el Titanic rumbo a los témpanos, primero salvo a los viejos y a los niños, y él primero los hunde".

Además, lo trató de "inmoral" y señaló que "este chico es autoritario, este chico va por la República, porque piensa que el liberalismo tiene que fundarse en la desaparición de la República".

Lilita también dejó un párrafo aparte para pegarle a kirchnerismo, recordando que impulsó el proyecto de ley del 82% móvil a los jubilados, y que fue vetado por Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido, indicó que "ahora los kirchneristas no pueden hablar".

El antecedente contra Milei

El pasado lunes 26 de agosto, Carrió salió al cruce del Presidente Javier Milei por el veto a la ley opositora de reforma de la movilidad jubilatoria.

“Vivan los ricos, los Caputo y compañía. Mueran los viejos que aportamos toda la vida”, ironizó la ex diputada nacional.

Tampoco se olvidó de la responsabilidad del PRO, que en la Cámara de Diputados se opuso mayoritariamente a la medida.

“Gracias Javier y Mauricio. Dejen de mentir. Un beso. Lilita”, cerró Carrió con sarcasmo al referirse a Milei y Macri.

Luego, tras el apoyo de Mauricio Macri a Javier Milei, Lilita twitteó "Adivina adivinador, ¿quién es más cruel con los viejos y los niños, Javier o Mauricio? No sé pero del cielo esto no viene".