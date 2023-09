Elon Musk opinó sobre Argentina y le pegó al Gobierno

Cada vez que Elon Musk habla es noticia. Y la mayoría de las veces, al menos en el último tiempo, no tan gratas. Lo cierto es que el polémico magnate, que entre otras empresas es dueño de SpaceX, Tesla y X (antes conocida como Twitter), decidió en las últimas horas hablar sobre Argentina y le pegó al Gobierno . Pero, ¿en qué contexto?

Ante la publicación del periodista, quien fuera despedido de la cadena Fox News, Musk se refirió al tema y no dudó en responsabilizar al Gobierno.

"El gasto excesivo gubernamental, que es la causa fundamental de la inflación, ha arruinado a innumerables países", escribió el empresario, considerado como el hombre más rico del planeta por la revista Forbes. "El gasto excesivo gubernamental, que es la causa fundamental de la inflación, ha arruinado a innumerables países", escribió el empresario, considerado como el hombre más rico del planeta por la revista Forbes.

Vale recordar que, en los últimos días, Musk había sido tendencia por supuestamente elogiar a Javier Milei. En aquel momento el CEO de Tesla comentó una publicación que hablaba del candidato libertario con posibilidades de gobernar Argentina y comentó "would be quite a change", cuya traducción es "sería un gran cambio". Sin embargo, mucha gente lo tradujo mal, poniendo énfasis en que "gran cambio" era una valoración positiva. El propio Musk fue quien terminó borrando el tweet porque su intención había sido la de decir que sería un cambio muy impactante, puesto que había confundido a Milei con... la cantante Miley Cyrus.