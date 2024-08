Empresario asesinado en Santa Cruz: el hermano del acusado dijo que hubo "cosas sexuales"

"Un material fílmico"

“Había cosas que no encajaban en sus primeras declaraciones. No era lógico lo que me relataba a mí y lo que dijo en la indagatoria”, explicó Jorge Trevotich, su abogado defensor.

Según el abogado, existiría un "material fílmico" con el cual Romero "presionaba" a Cabrera Gallardo. Esto, señaló Trevotich, fue el detonante de una discusión que tuvo el desenlace fatal.

El dato fue incluido en la causa pero debe verificarse si es cierto y si puede certificarse con el peritaje de los celulares del imputado, que tiene la Justicia.

Screenshot_4.jpg El cuerpo de Romero fue hallado semienterrado en un descampado del barrio Ayres Argentinos, de Rio Gallegos.

Pero, entretanto, el hermano del detenido habló ante medios locales y coincidió en decir que Romero “tenía amenazado” al suboficial, “porque supuestamente había un equis video que el señor tenía”, con Cabrera Gallardo, “haciendo cosas sexuales”.

El hermano del homicida agregó: "Mi hermano me contó que este hombre abusaba de él. Me lo dijo a mí y al abogado. Él me dijo que pedía perdón por todo pero que nunca pudo decir lo que estaba pasando porque tenía mucha vergüenza y miedo de lo que le podía pasar a su familia".

Crimen en la noche de Río Gallegos

Ezequiel Cabrera dijo que su hermano le contó todo lo que ocurrió en la camioneta de Romero, y que derivó en su homicidio. "Me dijo que este señor lo amenazaba, que lo quería ver. Mi hermano, por miedo y porque no quería que le pasara nada a su familia, concurrió a ese lugar y le dijo que lo iba a denunciar, que ya no quería saber más nada de éso”, relató

“Él (Romero) se reía porque le decía que él tenía mucho poder en la política, económicamente y también en la justicia, y que mi hermano no podría hacer nada", sostuvo.

Según contó el hermano de Cabrera Gallardo, el acoso continuó hasta ese día en el que se encontraron. “Mi hermano estaba cansado, agotado de esta situación. Se puso a discutir, que no quería saber nada, y el señor este le dijo que le iba a contar todo a su familia y que le iba a mandar los videos”, continuó

Screenshot_5.jpg Velatorio del empresario Nelson Romero, asesinado en Río Gallegos.

“Fue ahí cuando mi hermano se quiso bajar de la camioneta y este señor le quitó el teléfono para llamar a la pareja (de Cabrera Gallardo) y mandarle los videos -continuó el relato-. Eso fue la última gota que rebalsó el vaso, y tomó es maldita decisión".

Cómo sigue la causa

Entre este lunes y martes, José Daniel Cabrera Gallardo debería ampliar su indagatoria ante el juez. Un conflicto que se sumó a la causa fue el apartamiento de Trevotich, el abogado defensor oficial, ya que el juez consideró que había efectuado declaraciones que atentarían contra la defensa del joven militar. Ezequiel Cabrera adelantó que se opondría al apartamiento.

Nelson Romero era un importante empresario del área de seguridad privada en Santa Cruz. Nacido en Merlo, San Luis, pero radicado desde hace años en Río Gallegos, era propietario de la firma Romero Sistemas, la más importante de Santa Cruz, con presencia en toda la Patagonia.