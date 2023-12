Entre otras cosas, Contini resolvió no renovar 80 contratos y responsabilizó al intendente saliente por el estado "crítico" del municipio. "Tomamos la decisión de reordenar el Estado ante una cifra millonaria de sueldos que debemos afrontar, que es imposible para nuestro municipio. Estamos hablando sólo diciembre de una erogación de 90 millones de pesos. El municipio de Anisacate no cuenta con ese dinero", aseguró.

Encontraron un jacuzzi en la oficina del intendente saliente de Anisacate en Córdoba

En medio de acusaciones y denuncias por parte de la gestión actual por las irregularidades en el traspaso de mando y la crisis financiera que atraviesa el Municipio, Contini convocó a un medio de comunicación local y mostró el Jacuzzi ubicado en el despacho de Zalazar.

“Ya veníamos advirtiendo, yo desde mi lugar de oposición, que el municipio estaba en un estado crítico, que las cuentas del municipio no estaban en orden. Los empleados no cobraban en tiempo y forma. No cobraban lo que correspondía y se seguía contratando”, aseguró la intendenta Contini.

Embed - Mostraron un jacuzzi en la oficina de un ex intendente de Anisacate: su respuesta

Además, afirmó que "la situación sufrió un agravante después de que ellos pierden las elecciones" dijo y explicó que Zalazar "decidió nombrar a toda la planta política como empleados permanentes del municipio".

Al referirse a la situación de los empleados cuyos contratos no fueron renovados, Contini afirmó que "a esas 80 familias" las conoció hace siete días. "Yo a esas 80 familias no les cree la esperanza de un puesto de trabajo haciendo firmar un contrato un mes antes de irme, dejándolos solos, abandonados", añadió.

La explicación del intendente saliente

El ex intendente Zalazar fue interpelado sobre la situación y explicó que alquilaron la casa hace un año para que funcione como Municipalidad. "Es una casa grande, cuando llegamos nos pareció espectacular y en diciembre de 2022 nos mudamos", dijo sobre el inmueble que en principio seguirá usando la intendenta Contini.

"Es una casa con muchas comodidades. Mi escritorio estaba en la habitación principal, muchas de este estilo tienen jacuzzi y baño privado", continuó Zalazar. De todas maneras, subrayó que nunca fue la intención usar ese jacuzzi y que "se usaba para poner algunas cosas de depósito hasta el momento en que tuvimos que entregar todo". "Nunca le pusimos agua, el dueño sabe que lo que digo es cierto", cerró.