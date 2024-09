En la oposición creen que Javier Milei está dispuesto a seguir gobernando sin Presupuesto en 2025

Así lo dijo el diputado Martín Tetaz, quien indicó que el primer mandatario no quiere que el Congreso le modifique el proyecto que está por mandar al Congreso.

El gobierno analiza “seriamente” volver a prorrogar el actual presupuesto , que es el del 2023, en caso de que el Congreso no apruebe el proyecto oficial que va a estar ingresando el próximo 15 de septiembre , algo que genera una gran preocupación.

Así lo anticipó el diputado radical Martin Tetaz en una charla que ofreció junto a Ricardo López Murphy y el ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti en el marco del encuentro anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que se lleva a cabo en Mendoza.

“Algunas personas con confianza y en off del propio gabinete me dicen a mi que si el presupuesto no avanza tal y como quiere el poder ejecutivo estudian seriamente la posibilidad de volver reconducirlo en los términos de la ley de Administración Pública”, señaló Tetaz.