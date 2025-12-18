En su primer día de trabajo amenazó con un cuchillo a su jefa y desapareció con la recaudación

Un hombre fue denunciado por un violento comportamiento tras amenazar con un cuchillo a su jefa y robar dinero. Todo sucedió al terminar su primer día de trabajo.

De 45 años y oriundo de Jujuy, el imputado había sido contratado para realizar tareas de transporte c omo flete, pero al finalizar su jornada decidió no rendir la totalidad del dinero que cobró, informó el Ministerio Público Fiscal de Salta.

El hecho tuvo lugar en Colonia Santa Rosa, provincia de Salta . Según reveló la empleadora, la contratación se había concretado en noviembre pasado a partir de recomendaciones. Sin embargo, tras el primer viaje se perdió todo contacto con el conductor y no volvieron a saber nada ni del camión, ni del dinero que debía recaudar por los fletes.

La violento amenaza a su jefa

Tiempo después, la mujer logró localizar el camión que estaba abandonado, cerrado y sin llave en una playa de Colonia Santa Rosa. Ante esa situación, se retiró del lugar y regresó luego con herramientas para poder abrir el rodado.

Cuando volvió al lugar, se encontró con el hombre que había contratado dentro del camión y fue en ese momento cuando ocurrió la agresión en la que la mujer fue amenazada con un cuchillo.

Rápidamente llamó a Emergencias y personal policial intervino en el lugar, arrestando al acusado. Además, se secuestró el cuchillo utilizado en la intimidación.

Por este episodio, la fiscal María Sofía Fuentes lo imputó de manera provisional por los delitos de "retención indebida y amenazas con arma, en concurso real", y solicitó que el acusado permanezca detenido mientras avanza la investigación.

Mató a su jefe, lo enterró en el patio de su casa y se hizo pasar por él

Hay gran conmoción por el hallazgo del cuerpo de Aarón González, un empresario dedicado a la producción de pastas. Su cadáver fue encontrado enterrado en el fondo de la vivienda de uno de sus empleados, luego de que un amigo alertara a las autoridades por su desaparición.

El denunciante, Daniel Di Menna, se presentó el 14 de octubre ante la policía tras recibir mensajes de WhatsApp desde el teléfono de González que le resultaron extraños. En esos textos, el supuesto González le pedía dinero prestado, pero evitaba responder llamadas o enviar audios. Cuando su amigo le preguntó por qué no se comunicaba con normalidad, recibió una explicación poco creíble: que tenía el celular roto y que se encontraba de vacaciones en Brasil.

santa teresita3 El crimen conmocionó a Santa Teresita, una ciudad tranquila de la Costa Atlántica que amaneció rodeada de patrulleros y peritos forenses.

Las dudas crecieron cuando el Ministerio Público Fiscal solicitó información a Migraciones y se confirmó que González nunca había salido del país durante este año. A partir de ese dato, la investigación tomó otro rumbo y las sospechas comenzaron a centrarse en un hombre de su entorno laboral.

El principal sospechoso resultó ser Maximiliano Sosa, un trabajador de la fábrica que mantenía contacto habitual con González. Entre los mensajes analizados por los investigadores, el falso interlocutor le aseguraba a Di Menna que había dejado al empleado a cargo del negocio, de la casa y de los autos del empresario.