Es oficial: el cuarteto se enseñará en todas las escuelas de Córdoba

Tras la consagración de la UNESCO a este género como Patrimonio Cultural de la Humanidad, la provincia tomó medidas al respecto. Los detalles.

A principios de diciembre, la UNESCO reconoció al cuarteto como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, plegándose de esta manera al reconocimiento que ya habían recibido otros géneros como el tango, chamamé y el filete porteño.

Con este reconocimiento bajo el brazo, la provincia de Córdoba tomó medidas al respecto. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, se oficializó que el cuarteto será material de enseñanza obligatoria para todos los establecimientos del sistema educativo provincial, en el marco de la educación artística.

El decreto n°257 estableció "el abordaje del género musical cuarteto en establecimientos del sistema educativo provincial, en el marco de la educación artística, en todos sus niveles y modalidades, conforme los criterios y previsiones que disponga el Ministerio de Educación en el ámbito de su competencia".

Escuela alumnos (1).jpg

El objetivo central de la normativa es garantizar la preservación y transmisión de esta manifestación cultural a las nuevas generaciones, otorgándole un marco institucional dentro de las aulas.

La propuesta apunta a que estudiantes y docentes analicen al cuarteto no solo como género musical, sino también como fenómeno social, económico y cultural que construye identidad y pertenencia.

La medida también ratifica dos fechas clave para la cultura local: el 4 de junio como Día del Cuarteto y el 12 de enero como Día del Piano Saltarín, en homenaje a Leonor Marzano, figura fundamental en el origen del género. Estas efemérides pasarán a formar parte del calendario escolar y cultural oficial, fortaleciendo el reconocimiento a los referentes históricos del cuarteto.

La enseñanza del cuarteto en escuelas desde 2022

Aunque ahora se oficializó esta medida que se extenderá en toda la provincia, ya desde el año 2022 -a través de la resolución 126/22- se incorporó al cuarteto como contenido educativo obligatorio en jardines y escuelas municipales, luego de que el género fuera declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la ordenanza 12.205.

En la misma línea, el Ministerio de Educación recientemente elaboró el documento "El cuarteto cordobés: patrimonio vivo y memoria colectiva en la escuela" que constituye una invitación al diseño de propuestas didácticas para el abordaje de saberes vinculados con el género musical popular cuarteto, en el marco de la enseñanza del folklore.

Rodrigo.png

El reconocimiento internacional a este género nacido en Córdoba

La UNESCO consagró al cuarteto -popularmente conocido como "tunga tunga"- como una expresión cultural viva, con más de ocho décadas de historia, que forma parte de la identidad social, artística y popular de Córdoba. Con esta declaración, el género se incorporó a una lista mundial que incluye manifestaciones culturales de alcance universal como el tango, el chamamé, el flamenco, el jazz, el reggae y el mariachi.

mona jimenez

El camino hacia este reconocimiento internacional se inició en 2020, impulsado por la Municipalidad de Córdoba durante la gestión del entonces intendente Martín Llaryora, y continuó en la actual administración del intendente Daniel Passerini. La iniciativa fue el resultado de un trabajo colectivo que involucró a universidades, especialistas, investigadores, artistas y organismos culturales.

Ante este anuncio la Mona Jiménez, referente de la música cordobesa, se expresó en las redes sociales con un mensaje puntual sobre el anuncio. "El Cuarteto es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y yo no puedo estar más feliz. Gracias a la Unesco y a todos los que apoyan desde siempre nuestro género musical que tan felices nos hace a todos", escribió y sumó: “ Es un día muy feliz para mí".