Qué dijo La Mona Jiménez tras la declaración del Cuarteto como Patrimonio Cultural de la Humanidad

El artista cordobés se refirió al reconocimiento de la UNESCO al estilo musical a través de su cuenta de Instagram.

Durante una nueva sesión en Nueva Delhi, India, la UNESCO reconoció al cuarteto como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, plegándose de esta manera al reconocimiento que ya habían recibido otros géneros como el tango, chamamé y el filete porteño.

Según se conoció la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial cataloga el Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) como el conjunto de “usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural”.

Ante este anuncio la Mona Jiménez , referente de la música cordobesa, se expresó en las redes sociales con un mensaje puntual sobre el anuncio. "El Cuarteto es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y yo no puedo estar más feliz. Gracias a la Unesco y a todos los que apoyan desde siempre nuestro género musical que tan felices nos hace a todos", escribió y sumó: “Es un día muy feliz para mí".

La operación que atravesó el cantante

La Mona Jiménez fue sometido a una intervención que generó preocupación entre los fanáticos. El cantante, que fue nombrado visitante ilustre de La Plata pasó por el quirófano para resolver una dolencia que lo aquejaba desde 2023.

El referente cuartetero fue operado este miércoles de una hernia y la cirugía fue todo un éxito. De hecho, según relataron en Telenoche Córdoba, el cantante de 74 años recibió el alta médica durante la noche para continuar con su recuperación en su casa.

La cirugía estaba programada y se trató puntualmente de una hernia que aquejaba al cantante desde que le extirparon el bazo en 2023 en una intervención de urgencia. Sobre este episodio, el cordobés relató en una entrevista a La Nación que “se me rompió el bazo, empezó a sangrar. Casi me muero, me salvaron por minutos”.

Su visita a La Plata antes de la cirugía le valió la declaración de visitante ilustre de la ciudad de las diagonales y el intendente Julio Alak le entregó el pasado jueves 27 de noviembre la llave de la ciudad.

No es la primera vez que el cantante atraviesa una situación compleja de salud ya que en el programa de Mario Pergolini (Otro día perdido) recordó cuando estuvo cinco meses en coma en 1972 cuando recibió el impacto de un botellazo durante un partido de fútbol en la cancha de Belgrano.

“Tuve un año de rehabilitación, comía con la mano, quería entrar al baño y me pegaba con la pared, hasta que se fue acomodando mi cabeza, gracias a Dios”, recordó del difícil proceso que le tocó vivir tiempo atrás.