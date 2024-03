Escándalo en Córdoba: sacan un monumento que homenajeaba a las Madres de Plaza de Mayo

También aclaró que no se pidió ningún permiso al Concejo Deliberante, organismo encargado de la aprobación de este tipo de expresiones artísticas.

Qué pasará con el monumento de las Madres de Plaza de Mayo

“Ahora verán si presentan el permiso para ponerlo en otro espacio o no”, sostuvo Majorel a los medios locales, donde dejó en claro que desde su municipio “se dio la posibilidad de hacer el acto (del 24 de marzo)" en la comuna cordobesa y que se había advertido a los organizadores lo que iba a pasar con la obra si la dejaban.

"Se retiró en buen estado como para eventualmente se haga la evaluación técnica, que demuestre que no implica peligrosidad, y se pueda ubicar en otro lugar”, concluyó la funcionaria que representó a Juntos por el Cambio en las elecciones del año pasado.

Intendenta Sara Majorel.jpg La intendenta cordobesa de Marcos Juárez, Sara Majorel, adujo que retiraron el monumento en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo porque "no se otorgaron los permisos necesarios para colocar la obra”. Foto: Google.

La decisión tomada este martes en el municipio de Marcos Juárez coincidió con la decisión del Gobierno de cambiarle el nombre al Centro Cultural Kirchner, a una semana de que el Ministerio de Capital Humano desterrara el nombre de Néstor Kirchner de sus oficinas y el busto del expresidente del Senado de la Nación.

Cambian el nombre al Centro Cultural Carlos Kirchner

El Gobierno confirmó que le cambiará el nombre al Centro Cultural Kirchner, más conocido como CCK. Finalmente, después de varios rumores al respecto, llegó la versión oficial de parte del oficialismo.

"Se ha decidido finalmente cambiar el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner (N. del R: el nombre oficial no incluye Néstor), así que dejará de llamarse como tal y efectivamente se dará paso a un nuevo nombre", informó Manuel Adorni, vocero presidencial.

En esta misma línea, Adorni confirmó que aún no se tomó la decisión de cuál será el nuevo nombre. "No está definido, cuando lo definamos por supuesto se los vamos a comunicar. Pero la decisión está tomada en virtud de que no exista más como tal", expresó.

CCK.jpg El Centro Cultural Kirchner, conocido como CCK, cambiará el nombre según confirmó el Gobierno.

Como era de esperarse, la decisión del Gobierno de Javier Milei, trajo adeptos y detractores, quienes criticaron la acción, entre ellos el mismo Máximo Kircher, hijo del expresidente peronista.

"Que le ponga Conan (como el nombre de uno de los perros del presidente Javier Milei), pero que pare con los despidos en el sector público, lo que importa es la gente, no cambiarle el nombre a un lugar”, dijo irónicamente Máximo Kirchenr en declaraciones radiales.

Además, el diputado nacional de Unión por la Patria y jefe de La Cámpora planteó: “No tengo problema, no me interesa. Que mande los insumos, que no les saquen los medicamentos a los jubilados. Si le pone Conan y está contento... pero que lleguen las cosas para la gente”.