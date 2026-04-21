Escándalo en la AFA: apartaron al juez que debía decidir la detención de Chiqui Tapia y Toviggino

La Justicia desplazó al magistrado debido a un vínculo que lo une con uno de los acusados, quienes están siendo investigados por lavado de dinero.

El fiscal federal Pedro Simón es quien impulsa la embestida contra la cúpula de la AFA.

En las últimas horas se conoció que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán resolvió apartar al juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, a cargo de la causa "AFA" , por presunto lavado de dinero por la que se pidió la detención del presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia , y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino .

El viernes pasado, el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Eugenio Simón, pidió la indagatoria y detención de los dirigentes de la AFA y otras personas. El apartado del juez, según revelaron, se produjo en medio de cuestionamientos sobre su imparcialidad .

Las sospechas de la Cámara apuntan a un posible vínculo comercial entre el entorno familiar del magistrado y el tesorero Toviggino. El foco del conflicto es la venta de una finca que se habría escriturado por un valor sospechosamente bajo y en la operación habrían intervenido familiares directos de ambos: una hija del juez y un hermano del dirigente deportivo.

"Hoy seguramente saldrá publicada la aceptación en el Lex 100, la plataforma de la Justicia Federal donde se firman las resoluciones oficiales. La decisión ya fue tomada", reveló un camarista en diálogo con Noticias Argentinas.

juez apartado afa

El fiscal federal Pedro Simón es quien impulsa la embestida contra la cúpula de la AFA. Su solicitud de detención para Tapia y Toviggino se basa en el riesgo de que los acusados puedan entorpecer la recolección de pruebas o eludir a la justicia.

Cómo continúa el caso tras el desplazamiento del juez

De esta forma, el pedido del fiscal Simón queda en suspenso hasta la designación de un nuevo juez. Al tratarse de una jurisdicción que integra a las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, el sistema de subrogancias establece que la causa debe recaer en uno de los tres magistrados con competencia en la región.

El expediente investiga a Tapia y Toviggino por supuestas maniobras vinculadas al manejo de fondos de la AFA y apunta a una red de empresas y bienes que estarían ligado al tesorero y su entorno, bajo sospecha de operaciones irregulares.

"Es una investigación compleja que llevó cuatro meses de análisis de documentación de gran volumen y diversa como informes de Arca, bancos, y otros organismos, hasta alcanzar 10.000 fojas", indicaron desde la oficina del fiscal en diálogo con La Nación.

Pidieron la detención de Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino

Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Se trata de un expediente que se inició en la citada provincia norteña en diciembre pasado y el que solicitó las detenciones fue el fiscal Pedro Simón, quien pidió también otras indagatorias.

Se trata de más de 24 personas del entorno de Tapia y Toviggino, entre las que se encuentran los dueños de a quinta de la localidad bonaerense de que está bajo investigación judicial, el monotributista Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, quien está jubilada.

Dentro de la investigación también estaría involucrada una empresa contratada por la AFA para que recaude su dinero en el exterior, la cual habría desviado dinero a sociedades constituidas en Estados Unidos que no tienen empleados, ni registran actividad comercial.