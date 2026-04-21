Juicio por la muerte de Maradona: declara Gianinna y las primeras personas que lo vieron muerto

La semana pasada se canceló la declaración de la hija del exfutbolista. Qué testimonios clave se esperan para esta jornada.

Esta martes avanza una nueva jornada del segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona , y será una audiencia clave. Días atrás, el neurólogo Leopoldo Luque sorprendió a todos al pedir declarar y de esta manera suspendió el testimonio de Gianinna Maradona , quien tendrá lugar esta jornada.

La audiencia promete un cruce directo con la estrategia de la defensa de Luque , que ya anticipó que buscará volver a declarar para responder a los testigos.

La jornada comienza a partir de las 10 de la mañana con cuatro testimonios de la acusación que serán clave para mostrarles a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 cómo y dónde murió Diego el 25 de noviembre de 2020. A partir de las 14 horas , la hija mayor de Diego tendrá su momento de exposición.

En primer lugar se podrá escuchar al subcomisario Lucas Farías, seguirá con la del comisario general Lucas Borge y luego con quien era director de la Policía Científica en ese entonces, Cristian Méndez. Después del mediodía, ingresará Gianinna a la sala de juicio.

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"Durante una hora reanimaron a un cadáver"

El jueves pasado se llevó a cabo la segunda jornada en el nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Entre las declaraciones más esperadas está la de su hija Gianinna Maradona, prevista para después del mediodía. De manera sorpresiva, el médico Leopoldo Luque pidió declarar.

Al comienzo de su relato, el neurocirujano que atendió al ex futbolista confesó: "Soy inocente y lamento mucho la muerte de Maradona". Acto seguido, se limitó a realizar un cuestionamiento hacia las pericias médicas debido a la insuficiencia cardíaca y el tamaño del corazón de Diego.

Según indicó, tenía una miocardiopatía dilatada que para analizarla "son necesarias las mediciones, pero en la autopsia no se realizó ese estudio, solo dijeron 'están grandes' de manera subjetiva".

luque medico La sorpresiva declaración de Luque en la segunda jornada del juicio. Foto: Noticias Argentinas.

Luego, hablo sobre el tamaño y peso del corazón, que fue uno de los puntos claves en la autopsia. "Los doctores dicen entre tiene que tener 250 gramos como máximo de medida esperable", dijo Luque. Y sumó: "El corazón de Diego pesaba 495 gramos, es el rango más alto, pero dentro de lo normal. Los peritos dijeron que estaba grande, el doble de lo normal, y lo normal son 500 gramos".

En otro pasaje de su declaración el neurocirujano, uno de los siete imputados en la causa, señaló que Maradona no recibió ningún medicamento cardíaco. "También se habló de edema de pulmón, agonía, 12 horas, insólito", siguió.

"El paciente estuvo siendo reanimado durante una hora, reanimaron un cadáver. Ya sabían que estaba fallecido", sostuvo.

Citando investigaciones científicas, remarcó: "El edema agudo en un RCP puede ser ocasionado en minutos, no necesita del 11 al 25 de noviembre (como dice la acusación en su teoría del caso). Además, este paper dice que depende del tiempo de RCP: no es lo mismo 15 minutos que una hora".