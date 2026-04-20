¿Por qué no irá preso?: condenaron a 3 años a Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo

Este lunes, la Justicia confirmó la pena para el joven, por la muerte de su neurólogo y amigo. El tribunal sumó la pena por un caso de abuso sexual.

Felipe Pettinato , hijo del popular y polémico conductor Roberto Pettinato, enfrentó este lunes el veredicto en el juicio en su contra que intenta esclarecer la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo, que estuvo a cargo de su tratamiento por su adicción a las drogas.

La audiencia comenzó a las 9 de la mañana de forma virtual. El juez Enrique Gamboa le cedió el turno de hablar, pero el acusado prefirió no hacer uso de sus últimas palabras. El tribunal pasó a deliberar y el veredicto se conocerá a las 13 horas de este lunes.

Luego del cuarto intermedio, el Tribunal dio a conocer la pena: la Justicia lo obligó a fijar una residencia, además de condena de 3 años de prisión en suspenso.

También deberá someterse a cuidado médico y psiquiátrico, y continuar con sus tratamiento por las adicciones. Estrago culposo, seguido de muerte, ya que fue considerado una muerte accidental.

Por otro lado, el tribunal sumó la pena por un caso de abuso sexual y pidió incluir su ADN en un registro de violadores.

De qué acusan a Felipe Pettinato

El joven está acusado de haber provocado el incendio que terminó con la vida del médico en el departamento del barrio de Belgrano, la madrugada del 16 de mayo de 2022.

incendio pettinato

La querella de la familia de la víctima, encabezada por la madre de Rodrigo, de 81 años, solicitó que el streamer e imitador de Michael Jackson vaya preso 15 años por el delito de estrago doloso seguido de muerte.

Para el fiscal, fue un accidente y pidió que vaya 4 años y 7 meses preso, con un estrago culposo.

Los detalles del incendio fatal y la muerte de Melchor Rodrigo

La autopsia determinó que Rodrigo sufrió quemaduras de tercer grado en el 90% de su cuerpo y que estaba vivo cuando las llamas comenzaron, bajo el efecto del psicofármaco zolpidem.

Por otro lado, las pericias descartaron fallas eléctricas o accidentes con cigarrillos. El informe concluyó que el incendio se originó con una “llama libre”, posiblemente de un encendedor o fósforo, y que un aerosol hallado en la escena pudo haber potenciado el fuego.

En el departamento, los forenses encontraron un balde con restos de botellas rotas, un encendedor que solo daba chispa y fósforos quemados en la basura.

En el marco de la investigación, el abogado querellante, Alejandro Drago, destacó que Pettinato no hizo nada para salvar a Rodrigo, mientras que el fiscal sugirió que pudo haber intentado ayudarlo, aunque sin éxito.