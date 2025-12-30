Escándalo en la AFA: la Justicia levantó el secreto fiscal y bancario del Chiqui Tapia

La medida fue ordenada por el juez en lo penal económico Diego Amarante, en el marco de la causa que investiga la apropiación indebida de aportes previsionales.

Este martes la Justicia adoptó una nueva medida contra Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA . En esta ocasión, el juez en lo penal económico Diego Amarante ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del máximo dirigente del fútbol argentino.

Esta resolución también alcanza a Pablo Toviggino , mano derecha de Tapia y tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino. A su vez, se solicitaron datos a Estados Unidos para confirmar si hubo un desvío de fondos, mediante mecanismos de cooperación internacional (RRAG/GAFILAT y Grupo Egmont), incluyendo estados de cuenta, legajos KYC, firmantes autorizados y transferencias cursadas.

El objetivo de estas nuevas medidas es reconstruir la ruta del dinero , identificar beneficiarios finales y evitar la fragmentación de la prueba. Este avance judicial se da tras el allanamiento en la casa de Javier Faroni, titular de la empresa de Estados Unidos involucrada en el circuito oculto de dinero de la AFA.

chiqui tapia financiera

Los otros integrantes de la mesa directiva de AFA también fueron alcanzados por esta medida. Es de esta manera que se levantará el secreto fiscal y bancario del Secretario General, Cristian Ariel Malaspina, y el Director General, Gustavo Lorenzo.

Esta decisión judicial se enmarca en una causa que investiga una presunta apropiación indebida de aportes previsionales, un delito que suele estar vinculado al incumplimiento en el pago de cargas sociales retenidas a trabajadores por unos 19 millones de pesos.

El levantamiento del secreto no implica una imputación automática, pero sí expone a la cúpula dirigencial de la AFA a un mayor nivel de control judicial y a la posible incorporación de nuevas pruebas en el expediente.

Apropiación indebida de aportes de AFA y Chiqui Tapia, el principal apuntado

La Justicia del fuero penal económico imputó al presidente de la AFA en esta investigación, a partir de un requerimiento del fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial.

Según la denuncia, ARCA atribuye a la AFA una deuda superior a los 19.000 millones de pesos, correspondiente a los últimos dos años.

En su dictamen, el fiscal atribuyó responsabilidad a Tapia por su rol institucional y por la administración de la clave fiscal de la asociación, y consideró que, dada la dimensión económica de la AFA y los montos investigados, es por esto que la pesquisa debe extenderse también a otros integrantes de la mesa directiva.

AFA EDIFICIO La AFA quedó bajo la lupa por una operatoria financiera internacional que canalizó millones de dólares a través de cuentas en Estados Unidos.

El origen de la causa que apunta contra el presidente de la AFA

La causa se inició a partir de una presentación de Vanina Vidal, jefa interina de la Sección Penal de la División Jurídica de la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes de ARCA, quien además amplió los hechos atribuidos a la AFA.

La denuncia establece que la entidad habría retenido tributos y contribuciones de la Seguridad Social por $19.353.545.843,85 y no los habría ingresado una vez vencido el plazo legal de treinta días corridos, correspondientes a retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones previsionales no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de este año.