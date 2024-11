Escándalo en un municipio de Chubut: dos funcionarios mandaron al hospital a un exintendente

El ex intendente de Puerto Pirámides Alejandro Albaini debió ser internado tras resultar víctima de una brutal agresión. Lo más notable y escandaloso del hecho es que quienes le propinaron la golpiza al ex jefe comunal fueron un integrante del actual gabinete municipal y un concejal de esa ciudad de la provincia de Chubut .

A las piñas en la municipalidad

“Estaba realizando trámites personales en la Municipalidad y García Trucco y Casielles me increparon y me agredieron entre los dos. Mientras Casielles me hizo una traba con sus brazos, García Trucco me golpeó en el rostro y el resto del cuerpo, causándome heridas por las que tuve que ser internado”, contó Albaini.

El exintendente aseguró que no sabe cuáles pudieron ser los motivos que llevaron a García Trucco y Caseielles a atacarlo y agredirlo con tanta violencia.

“Entiendo que puede ser porque estoy colaborando con un amigo que está por lanzar una nueva operadora de buceo, y Casielles precisamente tiene una empresa similar”, supuso Albaini. “Debe ser por eso, pero no lo tengo claro”, agregó.

Screenshot_10 (1).jpg Chubut: agredieron a un exintendente de Puerto Pirámides.

Sobre el incidente en las oficinas municipales también se manifestó el intendente Perversi. "No presencié el hecho, pero me resulta lamentable”, dijo.

En principio, además, Perversi deslindó a Casielles de la agresión y sostuvo que “intervino solo para separar a los involucrados", actuando dentro de lo que era su deber cuando se produjo la riña entre el concejal García Trucco y el ex intendente Albaini.

"Es lamentable ver a Puerto Pirámides en un escándalo que perjudica a todos," reflexionó Perversi.

Albaini viene señalando presuntas prácticas de abuso de poder y facilitación de actividades ilegales en el turismo local. Perversi respondió también a las acusaciones de su antecesor asegurando que "la denuncia de Albaini no tiene pruebas sobre posibles delitos". "Es fácil acusar sin pruebas," agregó.

"El turismo lo regula Chubut"

El exintendente afirma que hay funcionarios locales que facilitan safaris disfrazados de actividades de fotografía. El actual mandatario insistió en que "el turismo en la zona lo regula el Ministerio" provincial, por lo cual el Municipio no tendría responsabilidades directas.

Acerca las acusaciones de irregularidades en el buceo y otras prácticas, el intendente señaló que nunca recibió denuncias formales previas de Albaini. "Si sabía algo ilegal, debió denunciarlo antes" insistió.

En ese sentido, Perversi también desestimó cualquier participación del municipio en influencias dentro del turismo. Las acusaciones, según el intendente, carecen de fundamento legal.

Por último, Perversi rechazó las denuncias de hostigamiento municipal que había mencionado Albaini. Dijo, en referencia al supuesto hostigamiento, que se trata de inspecciones por ocupaciones ilegales realizadas en el contexto de procedimientos de control rutinarios. "Nosotros actuamos igual ante cualquier irregularidad", aseguró.