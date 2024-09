Estafas tumberas por Facebook: desmantelan una banda de presos que enamoraba hombres y les sacaba plata

De acuerdo con los reportes policiales, los investigadores lograron rastrear cuentas bancarias donde se depositaban los pagos, así como líneas telefónicas vinculadas tanto a personas detenidas en algunas de las cárceles señaladas, como a cómplices que hacían tareas de apoyo desde el exterior.

Los procedimientos ralizados el martes fueron ordenados por el Juzgado de Instrucción N° 1 de Pico Truncado, a cargo del juez Leonardo Pablo Cimini y la secretaria Daniela Varga.

Seis allanamientos a la vez en Santa Cruz

Los policías inspeccionaron distintos sectores de la Unidad Penitenciaria N° 1 de Pico Truncado, la Alcaidía de Río Gallegos y la Alcaidía de Puerto San Julián. También estuvieron en tres viviendas de la capital santacruceña, ubicadas en las calles Manuel Carillo, Chebel y French.

En los operativos incautaron 32 teléfonos celulares, una computadora All in One, 6 pen drives, 4 dispositivos de cobro (Posnet), 7 tarjetas SIM, 5 baterías para celulares, 3 cables USB y 2 cargadores, según precisaron informes policiales.

EstafaTumbera1.jpg Uno de los procedimientos de la DDI de Pico Truncado, a partir de la denuncia de una mujer que vio que usaban su foto en perfiles falsos.

Entre los implicados en la causa figuran una mujer de 34 años y otra de 51 años, además de otro hombre de 51 años y un grupo de jóvenes de 31, 24, 23 y 22 años, según informó Tiempo Sur.

Por otra parte, se informó que en una de las requisas en los calabozos, la policía encontró un envoltorio de marihuana, por lo que se dio intervención a fuerzas federales.

La investigación de las estafas tumberas sigue en curso y se espera que los análisis de los dispositivos secuestrados arrojen más información sobre la cantidad de víctimas estafadas y los montos que pagó cada uno.

Los investigadores buscan establecer si existen más implicados en la organización. Puntualmente, buscan dar con quienes hayan facilitado la entrada de los teléfonos celulares a las cárceles para dejárselos a los presos, algo que no está permitido sin el consentimiento y monitoreo del servicio penitenciario.

Cuento del Tío en Pico Truncado

Los allanamientos simultáneos que ordenó la justicia de Pico Truncado se dieron pocos días después de otra serie de procedimientos en esa ciudad de Santa Cruz también vinculados a estafas, en este caso sin redes de por medio bajo la vieja y conocida modalidad de “Cuento del Tío”.

En este otro operativo, denominado como “Estafa Maestra”, la DDI de Pico Truncado actuó en conjunto con la División de Análisis de Patrones Delictuales de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de donde eran las víctimas de los engaños.

En una casa de Belgrano al 1000, encontraron nada menos que 20 millones de pesos y 400 mil dólares, además de siete celulares y un arsenal de armas que incluía rifles de distintos calibres, una pistola 9mm y más de 100 cartuchos.

En Belgrano al 900, en tanto, detuvieron a un hombre de 42 años, que fue trasladado a la Comisaría Primera de Pico Truncado. Allí incautaron una pistola calibre 32 con 16 municiones, joyas de oro, un celular de alta gama y también efectivo, en pesos y en dólares.