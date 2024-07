Estafado por amor en Chubut: le regaló $ 1.000.000 a su novia "hot" estadounidense que no existía

De Siria a Chubut

La estafa se conoció a partir de la denuncia del propio estafado en la Comisaría de Gaiman. La víctima del ciberdelito es un hombre de 59 años.

De acuerdo con lo que trascendió desde la sede policial, hace meses que el hombre mantenía comunicación a través de redes sociales con una mujer que decía llamarse Jessica Rose. Ella le contó que era sargento del ejército de los Estados Unidos, y que estaba trabajando en Siria realizando operaciones especiales.

Durante meses, él y “ella” se intercambiaron mensajes y se fue estableciendo una relación romántica. Hasta que llegó el momento en el que la supuesta militar le dijo a su enamorado que quería conocerlo y casarse con él durante su período de licencia tras cumplir tareas en el país asiático.

Para eso viajaría a la Argentina, por lo que necesitaba una buena suma de pesos para los gastos al llegar a destino.

Convencido de que la relación con Jessica iba viento en popa, el hombre le realizó una transferencia bancaria por la suma de un millón de pesos, mediante una operación a través de un cajero automático.

Pero el resultado no fue el que él esperaba. Su novia no solo no llegó prontamente por vía aérea a sus brazos, sino que, por el contrario, le mandó un nuevo mensaje diciéndole que el dinero no era suficiente y que necesitaba más plata.

Este segundo pedido de financiación por fin llevó al chubutense a sospechar de que podía estar siendo víctima de una estafa y que Jessica Rose posiblemente no era quien decía ser, no era estadounidense y era probable que no existiese.

A partir de eso, decidió denunciar el hecho en la Comisaría de Gaiman, que trasladó el caso al Ministerio Público Fiscal para iniciar la investigación. El caso se investiga ahora bajo la carátula de ciberdelito.

Hasta este jueves, según informaron fuentes de la investigación, no habían llegado a dar con los estafadores, si bien cuentan con el número de cuenta corriente adonde fueron depositados los fondos del hombre estafado.

Preocupación por las estafas

El caso Jessica Rose es el más reciente pero está lejos de ser el único con esta modalidad en la Patagonia y puntualmente en Gaiman.

Un hecho similar ocurrió recientemente en Comodoro Rivadavia. Las características de esa estafa fueron llamativamente parecidas, aunque en ese caso fue un falso soldado el que estafó a una mujer.

En Gaiman, las estafas virtuales son una preocupación latente, ya que en las últimas semanas, con diferentes mecanismos, se han registrado media docena de hechos de este tipo.