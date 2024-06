Esteban Bullrich habló del ELA y dijo por qué resiste tanto sufrimiento

“Se me patinó la lengua. En un momento me gastaron en el Zoom porque la idea era juntarnos virtualmente a tomar algo y no le di mucha importancia. A los pocos días me pasó de nuevo y ahí empecé a investigar. Unos meses después me confirmaban el diagnóstico”, contó.

Bullrich dijo que se levanta todos los días pensando qué cosas sí puedo hacer y su objetivo es poder encontrar una cura para el ELA, que es lo que lo mantiene activo para aguantar tanto sufrimiento.

Embed - Esteban Bullrich habló con Juana Viale sobre su enfermedad ELA - Nota completa

Sobre sus días, el exfuncionario del PRO contó que juega al ajedrez, contesta mensajes, "estudio sobre empresas, leo ensayos y revistas científicas investigando sobre la ELA, buscando la cura. Escucho el noticiero”, agregó.

"En estos días estoy viendo videos de cocina pensando recetas para hacer con mis hijos. Siempre me gustó aprender cosas nuevas, porque si hay algo que tienen mis días es tiempo. Cuando tengo la fuerza lo aprovecho lo mejor que puedo", reveló.

Bullrich sostuvo que la enfermedad le enseñó "muchísimo". "Primero, que los caminos de Dios realmente son un misterio. Y también que las cosas no pasan por algo, sino que pasan para algo. A mí me agarró esta enfermedad para que yo haga algo con ella y estoy en ese camino. Además, me mostró que soy una persona feliz, con todo el sufrimiento incluido”, dijo.

“Formé una familia fantástica, que mis hijos están sanos, que tengo padres y hermanos que me aman y amigos que también. Hice muchísimas cosas en mi vida, recorrí el mundo y en todos lados hice amigos. Soy un privilegiado y tengo la misión de encontrar la cura para esta enfermedad de mierda. Estoy en ese camino”, señaló, para terminar reflexionando sobre cómo su fe en Dios es un gran sostén.

Esteban Bullrich y la relación con Dios

El exministro de Economía es un devoto de la fe y reveló que cuando conoció el diagnóstico de ELA se enojó muchísimo con Dios. "Después cambié la pregunta. Cuando pasaste del ‘¿por qué a mí?’ al ‘¿para qué?’ te cambia toda la perspectiva, te da lugar para la acción y te muestra un propósito”, aseveró.

“Saco fortaleza primero de Dios. De él venimos y hacia el vamos. Sin Dios no hay esfuerzo que valga. Él es quien me guía. Después, mi familia. Ellos son quienes me dan la fuerza para seguir perseverando día a día. Me mueve encontrar la cura, es a donde quiero llegar, para darle sentido a tanto sufrimiento”, concluyó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/estebanbullrich/status/1791623346603331806&partner=&hide_thread=false Un paso más hacia la cura de la ELA. pic.twitter.com/ossuaUabR8 — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) May 18, 2024

El ELA es un enfermedad degenerativa que afecta a las células nerviosas, las degrada y reduce la funcionalidad en los músculos con los que se conectan. Se desconoce la causa.