Estos son los cambios que habrá en la VTV: cuándo comenzarán a aplicarse

La medida fue anunciada hace dos semanas y busca modificar el esquema actual para habilitar nuevos actores, flexibilizar precios y modernizar los controles.

La reforma de la VTV sigue sin aplicarse por la cautelar vigente y la falta de reglamentación técnica.

El Gobierno Nacional intenta avanzar con cambios en el sistema de revisión técnica vehicular, pero el proceso continúa demorado y sin definiciones concretas. A pesar del anuncio oficial realizado el 10 de marzo por el ministro Federico Sturzenegger, la implementación de la reforma vinculada a la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) , conocida como VTV , sigue trabada por cuestiones judiciales y administrativas.

La iniciativa busca modificar el esquema actual para habilitar nuevos actores, flexibilizar precios y modernizar los controles. Sin embargo, dos semanas después del anuncio, todavía no se publicó la reglamentación clave que debe definir cómo funcionará el sistema en la práctica.

El punto de partida de estos cambios es el decreto 196, que introdujo modificaciones en la Ley de Tránsito y Seguridad Vial. Allí se planteó un rediseño del sistema de verificación técnica, con el objetivo de ampliar la oferta del servicio y generar competencia.

La VtV demanda media hora para su realización y es obligatoria. El nuevo esquema de VTV busca habilitar talleres y concesionarias, pero depende de la adhesión de las provincias. maria isabel sanchez

No obstante, la reforma permanece frenada por una medida cautelar vigente, que impide su puesta en marcha. Según fuentes del sector, esta situación podría resolverse en los próximos días, con una posible definición judicial en la primera semana de abril.

Mientras tanto, persiste un vacío operativo: no se detallaron aún las condiciones que deberán cumplir los talleres y concesionarias que quieran realizar la VTV. Entre los aspectos pendientes figuran los requisitos edilicios, el equipamiento técnico necesario y la capacitación del personal encargado de las inspecciones.

Incluso si la cautelar se levanta en el corto plazo, la normativa establece que deberán pasar al menos 30 días antes de que los cambios entren en vigencia, lo que estira aún más los plazos.

Todos los cambios de la VTV

El nuevo esquema propone habilitar talleres particulares y concesionarias oficiales para realizar la verificación técnica, algo que hoy está concentrado en plantas específicas. Además, se plantea una desregulación de tarifas, con la intención de fomentar la competencia y reducir costos para los usuarios.

Otro punto relevante es la inclusión de vehículos particulares dentro del sistema nacional, que hasta ahora se aplicaba principalmente al transporte de cargas.

Sin embargo, la implementación no depende solo del Gobierno nacional. Cada provincia debe decidir si adhiere o no al nuevo régimen. Este punto abre un frente político complejo, ya que sin adhesión provincial el sistema quedaría fragmentado.

De hecho, la provincia de Buenos Aires ya comunicó que no adoptará el nuevo modelo, lo que limita el alcance de la reforma y genera incertidumbre sobre su impacto real en el resto del país.

Nuevos controles y el desafío tecnológico

La reforma también contempla la incorporación de protocolos específicos para vehículos híbridos y eléctricos. Estos autos presentan características distintas a los tradicionales, por lo que requieren controles adaptados.

Un auto híbrido o un eléctrico tiene una batería de mayor capacidad que somete a diferente esfuerzo a las suspensiones y elementos del sistema de dirección porque reciben mayor peso. Además, cuenta con una instalación eléctrica sofisticada, que abarca desde la toma de carga y el cableado completo, hasta el sistema de conversión de electricidad, la refrigeración y el estado general de la batería, así como su funcionamiento.

En una segunda instancia se podrá saber si un auto está al día con la VTV por medio de un registro único nacional vinculado a la patente y no a las actuales obleas

VTV

Digitalización por patente

El proyecto incluye la transformación digital en una segunda etapa. Inicialmente, daba plazo de un año desde la fecha de publicación del Boletín Oficial para que se desarrolle y ponga en funcionamiento una base de datos única a la que tendrán acceso las entidades nacionales y jurisdicciones locales con capacidad de control sobre el parque automotor.

En esa plataforma se podrá verificar mediante la patente si cada vehículo automotor, acoplado o semirremolque realizó o no la Revisión Técnica Vehicular. De este modo, podría comenzar la migración del actual sistema de obleas a la identificación por patente.

Esta medida también se postergó por la cautelar que paralizó la implementación de las nuevas VTV, y habrá que ver si el Gobierno pudo utilizar estos 12 meses que transcurrieron para avanzar en el desarrollo del sistema o si depende de la implementación efectiva para comenzar.

De cualquier manera, si no se consigue la adhesión de la mayoría de las provincias, será una medida que solo sirva para dejar expuestas a las jurisdicciones que no lo hicieron, sin beneficio para los usuarios.