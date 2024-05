Extraer dólares del cajero automático: cómo saber cuáles tienen y cuánto puedo retirar

Muchos de esos cajeros habilitados para entregar dólares cuentan con un cartel con la leyenda "este cajero expende dólares", para que puedan identificarlos una vez que llegues a la sucursal de los bancos.

¿Cómo sacar los dólares del cajero automático?

Para extraer tus dólares del cajero automático, primero tenés que saber si tenés la cantidad que vas a querer retirar depositada en tu cuenta en esa moneda en tu banco y que no supere tu límite de extracción por cajeros (depende del límite que tengas establecido en pesos y no de la cantidad de dólares que tengas depositado en tu cuenta).

Luego, para saber si el cajero tiene dólares para entregar en el momento en que vas a retirarlos, solo deberás hacer los pasos para la extracción. En caso de no tener dólares disponibles, el cajero automático te lo indicará.

dólares viaje.jpg

Si vas a extraer dólares del cajero automático tenés que seguir los siguientes pasos:

Ubicar un cajero que opere con dólares

Introducir tu tarjeta de débito e ingresar tu PIN

Seleccionar que querés operar con tu cuenta en dólares

Poner la cantidad que querés retirar y hacer la extracción

Tené en cuenta que solo vas a poder extraer múltiplos de 100 dólares, ya que los cajeros automáticos suelen cargarse con los billetes de dólar de mayor denominación. Aunque puede haber excepciones.

El cajero automático puede darte billetes de cualquier serie, incluso "cara chica". En caso de que los retires por caja, podrías pedir billetes cara grande, aunque eso no te asegura que tengan disponibles.

¿Cuántos dólares se puede retirar por caja?

Si vas a retirar los dólares por la caja del banco, de manera presencial, actualmente no existe un límite para retirar una cierta cantidad de dólares de los bancos, algo que suele generar temor en momentos de inestabilidad o de crisis cambiaria.

Vas a poder retirar la cantidad de dólares que desees, siempre que tengas el monto solicitado acreditado en tu cuenta, aunque algunos bancos suelen pedirles a sus clientes que avisen con anticipación si la suma de dólares que van a retirar es elevada, para asegurarse la disponibilidad en caja.

banco-nacion.png

Los bancos deben tener disponibilidad de dólares billetes para entregarles a los clientes que los soliciten, pero puede ocurrir que en algunos momentos del mes o en etapas de mucha volatilidad del precio del dólar blue, las extracciones aumenten. En ese caso, podrías encontrarte con algún retraso a la hora de retirar los dólares.

¿Cómo saber si puedo retirar dólares del banco?

En los momentos de crisis cambiaria o de inestabilidad económica en Argentina, suele ocurrir que muchos ahorristas busquen atesorar los dólares que tienen depositados y quieran sacarlos de los bancos. Es allí que aparece la duda sobre si podrá retirarse el dinero libremente del banco o se impone algún límite.

En la actualidad no hay un monto máximo para retirar tus dólares en las cajas de los bancos, aunque algunas entidades piden que el cliente programe su visita, sacando un turno previo. Eso ocurre para que no haya imprevistos, pero no existe ninguna restricción para el retiro de dólares en cajas de ahorro en ningún banco de Argentina, incluso no se han reportado demoras en meses de alta demanda, como diciembre.