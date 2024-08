Fabiola Yañez entregó a la Justicia los chats con Ayelén Mazzina: ¿Qué dicen?

La ex primera dama hizo una presentación ante el fiscal Ramiro González. Su defensa desistió del testimonio de una abogada española y aportó un certificado médico de un médico español

Fabiola Yañez entregó en la Justicia los chats con la ex ministra de Género Ayelén Mazzina y pidió que se limite la investigación de uno de los teléfonos que utilizaba al comienzo del gobierno de Alberto Fernández.

“Respecto del número XXX solicito la misma limitación en cuanto a llamadas entrantes y salientes que lo peticionado respecto a los otros teléfonos”, dice el escrito. Se refiere a un teléfono personal que utilizaba al comienzo del gobierno de Alberto Fernández. “ Se está pidiendo que solo se investiguen las llamadas con el ex presidente ”, explicó una fuente de la querella.

Embed

Los chats entre Fabiola Yañez y Ayelén Mazzina

Los chats con Mazzina arrancan el 4 de agosto pasado. “Hola Fabi. Simplemente que sepas que estoy. Lo que necesites a disposición”, arranca la ex ministra. La respuesta de Yañez fue al día siguiente: “Buen día yo te lleva a Brasil a dar una conferencia con Janja y te pedí por favor ayuda. Vos era la Ministra de Género y mujeres. Sino me ayudaste a mí que queda para el resto de las mujeres víctimas como yo. Que después ellos se salvan acusándote de loca y que auto lesionas. Ese era el momento en el que necesitaba ayuda más que nunca. Igualmente es de bien nacido ser agradecido. Me hubiese gustado que las cosas fueran diferentes. Un beso”.

La respuesta de Mazzina quedó registrada a las 3:02 PM del 5 de agosto. “Nunca me pediste ayuda, dijiste que tenías que contarme algo. Quedamos en vernos en el despacho en varias oportunidades. Te mande mensajes en varias oportunidades yo no quería ser pesada sin saber que era lo que pasaba. Nunca pudimos hablar a solas, siempre estaba la seguridad enfrente (...) Lamento que te quedes con esa imagen, ayer lo primero q hice cuando leí todo redactamos un documento y escribí en Twitter (sic)”.

A las 4:53 de ese mismo día, Yañez contestó: Muchas gracias Aye. Ya no hay mucho por hacer. La estoy pasando fatal”.

Chats Fabiola Yañez, Ayelen Mazzina.jpg

Mazzina ya se había presentado ante la Justicia. En ese momento, aportó otra tanda de mensajes entre abril y julio de 2023. El primer contacto fue el 22 de abril, durante un almuerzo en la Quinta de Olivos, en el que también estuvo presente el ex presidente Fernández. “Desde ese momento, la comunicación entre Yañez y yo se desarrolló exclusivamente a través de la aplicación WhatsApp, donde ella solía proponerme participar en algunas actividades en conjunto”, explicó la ex ministra en ese escrito.

“El 25 de julio de 2023, volvimos a vernos en persona durante un viaje a Brasil con motivo del Primer Encuentro de Integración de Mujeres Latinoamericanas, evento al que ambas fuimos invitadas por el Gobierno de Brasil. En ese viaje, viajamos en el mismo vuelo Yañez, Mariela (la custodia de ella), Jimena (encargada de ceremonial) y una tercera persona cuyo nombre no recuerdo. Mi Director de Relaciones Institucionales viajó en otro vuelo, y nos encontramos con él directamente en Brasil. Nuestra llegada fue sobre la hora, por lo que nos dirigimos inmediatamente a los paneles en los que debíamos disertar”, agregó la ex ministra.

En el escrito que presentó este martes, la defensa de Yañez también aportó un certificado médico donde se detalla una crisis con “cefalea occipital con irradiación al cuello, malestar general, decaimiento, labilidad emocional, y disnea” atribuible a un pico de estrés personal asociado al acoso que sufría de su ex pareja. Ese informe, del Hospital Universitario, está fechado el 7 de junio de 2024, luego de la última visita de su ex pareja.

Cómo sigue la causa

La abogada española que iba a declarar a favor de Yañez, la defensa ahora planteó que esa persona “no está dispuesta a declarar” porque podría “tener consecuencias perjudiciales en el ejercicio de su profesión”.

Ayelén MAzzina.jpg

La ronda de testigos arrancará este jueves con la periodista Alicia Barrios, quien ya dijo públicamente que se notaba que Fabiola era una mujer maltratada, y la ex secretaria de Alberto Fernández, María Cantero (citada para el mediodía). De su teléfono salieron los chats con la entonces primera dama en donde se relataban los golpes. Para el 26 de este mes, se espera a Daniel Rodríguez, intendente de la Quinta de Olivos durante la presidencia de Fernández y una de las personas de máxima confianza del ex presidente.