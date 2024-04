"Fans de Videla y petes": Victoria Villarruel creó un polémico grupo

"Fans de Videla y petes" , es el nombre de la lista que apareció en la plataforma antes conocida como Twitter. En la descripción de la misma, señala: "Gente linda que recuerda a Videla y me escribe sobre petes, anos y caca. El respeto a la mujer te lo debo".

villarruel quorum.jpg VIllarruel creó el grupo "Fans de Videla y Petes"

¿Qué son las listas de X?

Según trascendió, la Vicepresidenta del gobierno libertario formó esta selección para dejar en evidencia “los insultos y las barbaridades que se publican sobre ella”, sostuvo una fuente cercana a la titular del Senado en diálogo con el medio Infobae.

Por el momento, la lista cuenta con 140 miembros y 211 seguidores; a lo largo de las horas los números van subiendo, debido a que es abierta a la comunidad y cualquier internauta puede sumarse, como lo hizo el analista financiero Carlos Maslatón.

Victoria Villarruel (1).jpg Victoria Villarruel en su entrevista con Jonatan Viale. Foto TN.

Si bien existen en la plataforma múltiples perfiles que son cuentas que apoyan a Villarruel, Javier Milei o al Gobierno Nacional, también hay muchas que asumen ser simpatizantes de la oposición. Desde que fue creada, en este espacio se observaron críticas a la Marcha Universitaria y contra dirigentes del radicalismo luego de la sesión especial que pidió Unión por la Patria por el financiamiento de las universidades y que se cayó por falta de quórum.

Otro publicación mencionada fue contra la legisladora libertaria Lilia Lemoine, en un mensaje junto a un video suyo sobre la masiva marcha. El reclamó fue que a raíz de la movilización, según la legisladora, tenía que llegar a la facultad y sólo tenía una hora para volver al trabajo. “Rendía Pokémon II”, le dijeron.

¿Cuál es la relación de Villarruel con Videla?

Victoria Villarruel, que es abogada y fundadora del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), es hija del exmilitar Eduardo Villarruel y ha sido cuestionada por opositores por sus encuentros con Videla, fallecido en 2013, y otros militares condenados por delitos de lesa humanidad, a quienes ha manifestado que visitó para hablar con ellos sobre un libro que escribió.

Victoria Villarruel..jpg

"Cuando me reuní con personas imputadas por lesa humanidad me reuní porque estaba escribiendo un libro. También me reuní con líderes de la guerrilla. les di la confidencialidad que debía. Todo lo que hice fue legal", había dicho durante el debate vicepresidencial de 2023.

La carta de Victoria Villarruel

En sus redes sociales, la titular del Senado también se refirió a la manifestación que convocó a miles de personas en todo el país en defensa de la educación pública y comenzó diciendo: “Soy hija de la universidad pública”.

“Al ver la marcha multitudinaria, pensé en que está muy bien luchar por la Universidad pero de calidad, libre, y para todos, donde pienses y no te bochen por decir lo que pensás, donde puedas estudiar y no tengas que ver carteles del infame "Che" Guevara, (Karl) Marx o las señoras de los pañuelos blancos que se enriquecieron los bolsillos con una tragedia”, agregó.

En esa línea, también criticó a algunos referentes políticos opositores que estuvieron en la movilización: "Pensé en los miles de chicos que durante el gobierno de los K dejaron la escuela, no aprendieron nada, no saben sumar, escribir o restar y van a padecer la demagogia de un slogan que solo sirve para que cadáveres políticos como Cristina Kirchner, Sergio Massa, Tati Almeyda o Pérez Esquivel tengan 5 minutos más de fama a costa de los demás, como siempre fue”.